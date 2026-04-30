Пикассо и Бэнкси из… Нью-Джерси — семейный бизнес был поставлен на поток

Схема работала с 2020 по 2025 год. 50-летний Эрвин Банковски и его 26-летняя дочь Каролина Банковска из Нью-Джерси, по данным прокуратуры, заказывали подделки художнику в Польше, а затем предлагали их галереям, аукционным домам и коллекционерам в США.

Всего речь идет о более чем 200 поддельных работах. Ущерб покупателям оценивается в миллионы долларов. При вынесении приговора обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы. Также заявлена реституция не менее 1,9 млн долларов.

Главный фокус был не только в самих картинах. К каждой работе придумывали красивую «биографию»: якобы полотно происходило из частной коллекции, старой галереи, закрытой компании или семейного архива. Для убедительности использовали поддельные штампы, сертификаты, старую бумагу и документы, которые должны были создать ощущение настоящей истории.

Одна из самых дорогих работ, приписанная художнику Ричарду Мэйхью, была продана через аукционный дом DuMouchelles за 160 тысяч долларов. В списке имен, под которыми проходили подделки, также фигурировали Раймонд Стэпранс, Фриц Шолдер и другие художники.

Особенно кинематографично выглядит история, описанная Associated Press. Молодая женщина пришла к нью-йоркскому арт-дилеру Роберту Рогалу с картиной, якобы семейной реликвией, подписанной Эндрю Уайетом. Происхождение работы было туманным, но сама продавщица показалась убедительной, а картина не выглядела очевидной фальшивкой.

Позже дилер решил, что это могла быть одна из подделок.

В суде Каролина Банковска заявила, что ее поступок был неправильным и она признает вину. Ее отец, выступавший через польского переводчика, также извинился.

Прокурор Джозеф Ночелла-младший описал схему почти художественно: обвиняемые «представляли себя продавцами высокого искусства, продавая ложь на холсте».

Иногда самый дорогой предмет в зале - не полотно, а история, которую к нему прикрепили.