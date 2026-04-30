Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Пикассо и Бэнкси из… Нью-Джерси — семейный бизнес был поставлен на поток

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 11:10

Всюду жизнь 0 комментариев

В США отец и дочь признали вину по делу, которое звучит почти как сценарий криминальной комедии про дорогой арт-рынок. По версии федеральной прокуратуры, они годами продавали поддельные работы, выдавая их за картины Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Бэнкси и других известных художников.

Схема работала с 2020 по 2025 год. 50-летний Эрвин Банковски и его 26-летняя дочь Каролина Банковска из Нью-Джерси, по данным прокуратуры, заказывали подделки художнику в Польше, а затем предлагали их галереям, аукционным домам и коллекционерам в США.

Всего речь идет о более чем 200 поддельных работах. Ущерб покупателям оценивается в миллионы долларов. При вынесении приговора обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы. Также заявлена реституция не менее 1,9 млн долларов.

Главный фокус был не только в самих картинах. К каждой работе придумывали красивую «биографию»: якобы полотно происходило из частной коллекции, старой галереи, закрытой компании или семейного архива. Для убедительности использовали поддельные штампы, сертификаты, старую бумагу и документы, которые должны были создать ощущение настоящей истории.

Одна из самых дорогих работ, приписанная художнику Ричарду Мэйхью, была продана через аукционный дом DuMouchelles за 160 тысяч долларов. В списке имен, под которыми проходили подделки, также фигурировали Раймонд Стэпранс, Фриц Шолдер и другие художники.

Особенно кинематографично выглядит история, описанная Associated Press. Молодая женщина пришла к нью-йоркскому арт-дилеру Роберту Рогалу с картиной, якобы семейной реликвией, подписанной Эндрю Уайетом. Происхождение работы было туманным, но сама продавщица показалась убедительной, а картина не выглядела очевидной фальшивкой.

Позже дилер решил, что это могла быть одна из подделок.

В суде Каролина Банковска заявила, что ее поступок был неправильным и она признает вину. Ее отец, выступавший через польского переводчика, также извинился.

Прокурор Джозеф Ночелла-младший описал схему почти художественно: обвиняемые «представляли себя продавцами высокого искусства, продавая ложь на холсте».

Иногда самый дорогой предмет в зале - не полотно, а история, которую к нему прикрепили.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Важно

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Важно

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
Важно

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Читать
Загрузка

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Выбор редакции 15:51

Выбор редакции 0 комментариев

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Читать

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Читать

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

Всюду жизнь 15:36

Всюду жизнь 0 комментариев

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Читать

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Читать

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

Мнения 15:29

Мнения 0 комментариев

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Читать

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать