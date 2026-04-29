«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

"Я немного работаю с русскими школьниками. В Классической пурвциемской гимназии. 10-й, 11-й, 12-й класс. Я им говорю - сейчас мы будем заниматьсь латышской культурой, но если у вас есть какие-то вопросы, которые вы не понимаете, потому что я преподаю на латышском языке, вы спокойно можете спрашивать меня на русском или на английском. Я вас уверяю, за четыре года ни разу не было ни одного вопроса на русском языке. Они всё хорошо понимают на латышском языке!", - рассказывает Рубенис.

По его словам он приводил детям гостей и ученики с ними также общались только на латышском. Он водил детей в латышские театры, дети и там спокойно задавали актерам вопросы на латышском языке.

"Но на переменах, они между собой говорят на русском зыке. Потому что они - из русских семей. И это нормально. Гораздо больше проблемы сейчас в том, что в латышских школах дети на переменах сейчас говорят на английском языке", - отмечает он.

Рубенис размышляет о том, почему у русских Латвии нет уважения к языку: "Я вот думаю, кого в эти 40-е, 50-е привозили в Латвию? Сброд! В том-то и дело. И этот сброд, который пришёл с России - они, к сожалению, не поняли, что они в другом государстве. У них была задача руссификацию сделать", - уверен Рубенис.