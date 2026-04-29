Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ср, 29. Апреля
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 12:09

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

"Я немного работаю с русскими школьниками. В Классической пурвциемской гимназии. 10-й, 11-й, 12-й класс. Я им говорю - сейчас мы будем заниматьсь латышской культурой, но если у вас есть какие-то вопросы, которые вы не понимаете, потому что я преподаю на латышском языке, вы спокойно можете спрашивать меня на русском или на английском. Я вас уверяю, за четыре года ни разу не было ни одного вопроса на русском языке. Они всё хорошо понимают на латышском языке!", - рассказывает Рубенис.

По его словам он приводил детям гостей и ученики с ними также общались только на латышском. Он водил детей в латышские театры, дети и там спокойно задавали актерам вопросы на латышском языке.

"Но на переменах, они между собой говорят на русском зыке. Потому что они - из русских семей. И это нормально. Гораздо больше проблемы сейчас в том, что в латышских школах дети на переменах сейчас говорят на английском языке", - отмечает он.

Рубенис размышляет о том, почему у русских Латвии нет уважения к языку: "Я вот думаю, кого в эти 40-е, 50-е привозили в Латвию? Сброд! В том-то и дело. И этот сброд, который пришёл с России - они, к сожалению, не поняли, что они в другом государстве. У них была задача руссификацию сделать", - уверен Рубенис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой
«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

