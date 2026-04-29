Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

tv3.lv 29 апреля, 2026 07:53

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

По данным Государственной инспекции труда, в прошлом году в результате несчастных случаев на рабочих местах погибли 21 человек. Хотя это самый низкий показатель за последние три года, в инспекции подчёркивают — для того, чтобы рабочая среда в Латвии стала безопаснее, необходимо сделать ещё многое.

Чтобы приблизить число смертельных случаев к нулю, особое внимание следует уделить таким отраслям, как транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность. Как отмечает руководитель инспекции, в прошлом году снизилось и число тяжёлых травм, однако общее количество несчастных случаев выросло почти до 2500.

«То, что общее число несчастных случаев немного увеличилось, мы не рассматриваем как трагедию, а скорее как более объективную картину. У нас есть основания полагать, что значительная часть происшествий до нас не доходит, потому что о них добросовестно не сообщают, и скрытые случаи не позволяют сделать правильные выводы», — отметил директор Государственной инспекции труда Ренарс Лусис.

Это подтверждают и данные опроса: около двух третей работников не сообщают о замеченных нарушениях безопасности. Главная причина — страх потерять работу. Кроме того, сотрудники боятся испортить отношения с руководством.

Как отмечает инициатор опроса, руководитель компании по аренде текстиля «Lindstrom» в Латвии Иварс Шмитс, замалчивание нарушений лишь увеличивает риски для здоровья работников.

«Это вызывает серьёзную тревогу, потому что без участия самих работников невозможно добиться нулевого уровня несчастных случаев. Именно сотрудники лучше всего видят повседневные риски», — подчеркнул он.

Для поощрения сообщений о рисках компания разместила на стенах QR-коды, и это уже дало результат. По словам Шмитса, работники должны быть требовательнее как к себе, так и к работодателю.

«По всей видимости, у нас всё ещё сохраняется наследие прошлого — возможно, постсоветское мышление: я маленький человек, лучше промолчу, лишь бы не потерять работу. Людям не хватает уверенности в себе, хотя она должна быть. Тем более сегодня ощущается нехватка рабочей силы, и, на мой взгляд, люди до сих пор не до конца осознают ценность своего здоровья и жизни», — отметил он.

В инспекции подчёркивают: именно работник часто первым замечает риски, и его сигнал может предотвратить серьёзные несчастные случаи.

«Ни в одной компании не должно быть так, что о нарушениях безопасности боятся говорить. Это сигнал для любого работодателя: достаточно ли безопасна среда, знают ли сотрудники, куда сообщать о рисках?» — добавил Лусис.

Если раньше безопасность труда в основном ассоциировалась с физическими рисками, то сегодня всё большее значение приобретают и невидимые угрозы — стресс и профессиональное выгорание.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Случай с поваленной сильным ветром ветряной турбиной выявил ряд нерешенных вопросов, связанных с изношенными установками для производства ветроэнергии, в том числе с их техническим надзором. На данный момент никто не подсчитал, сколько в Латвии турбин, которые уже отработали свой ресурс и потому могут представлять опасность. Ответственное министерство обещает потребовать обследования турбин, а также разработать правила, которые в будущем будут регулировать надзор за такими объектами, сообщили на LTV в программе Panorāma.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Государственная полиция предлагает прокуратуре предъявить обвинение должностному лицу компании, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов, сообщает агентство LETA. Речь идёт о возможном присвоении 41 313 евро, принадлежавших жителям.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Бывший председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.

