Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

По данным Государственной инспекции труда, в прошлом году в результате несчастных случаев на рабочих местах погибли 21 человек. Хотя это самый низкий показатель за последние три года, в инспекции подчёркивают — для того, чтобы рабочая среда в Латвии стала безопаснее, необходимо сделать ещё многое.

Чтобы приблизить число смертельных случаев к нулю, особое внимание следует уделить таким отраслям, как транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность. Как отмечает руководитель инспекции, в прошлом году снизилось и число тяжёлых травм, однако общее количество несчастных случаев выросло почти до 2500.

«То, что общее число несчастных случаев немного увеличилось, мы не рассматриваем как трагедию, а скорее как более объективную картину. У нас есть основания полагать, что значительная часть происшествий до нас не доходит, потому что о них добросовестно не сообщают, и скрытые случаи не позволяют сделать правильные выводы», — отметил директор Государственной инспекции труда Ренарс Лусис.

Это подтверждают и данные опроса: около двух третей работников не сообщают о замеченных нарушениях безопасности. Главная причина — страх потерять работу. Кроме того, сотрудники боятся испортить отношения с руководством.

Как отмечает инициатор опроса, руководитель компании по аренде текстиля «Lindstrom» в Латвии Иварс Шмитс, замалчивание нарушений лишь увеличивает риски для здоровья работников.

«Это вызывает серьёзную тревогу, потому что без участия самих работников невозможно добиться нулевого уровня несчастных случаев. Именно сотрудники лучше всего видят повседневные риски», — подчеркнул он.

Для поощрения сообщений о рисках компания разместила на стенах QR-коды, и это уже дало результат. По словам Шмитса, работники должны быть требовательнее как к себе, так и к работодателю.

«По всей видимости, у нас всё ещё сохраняется наследие прошлого — возможно, постсоветское мышление: я маленький человек, лучше промолчу, лишь бы не потерять работу. Людям не хватает уверенности в себе, хотя она должна быть. Тем более сегодня ощущается нехватка рабочей силы, и, на мой взгляд, люди до сих пор не до конца осознают ценность своего здоровья и жизни», — отметил он.

В инспекции подчёркивают: именно работник часто первым замечает риски, и его сигнал может предотвратить серьёзные несчастные случаи.

«Ни в одной компании не должно быть так, что о нарушениях безопасности боятся говорить. Это сигнал для любого работодателя: достаточно ли безопасна среда, знают ли сотрудники, куда сообщать о рисках?» — добавил Лусис.

Если раньше безопасность труда в основном ассоциировалась с физическими рисками, то сегодня всё большее значение приобретают и невидимые угрозы — стресс и профессиональное выгорание.