Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 11:56

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

За грузовиком лежал накрытый синим мешком силуэт — под машиной оказалась пенсионерка, на которую наехали при движении задним ходом. Случившееся наблюдали жители дома на улице Стирну, 22, сообщает «Degpunktā».

«Я только увидела, когда подъехала скорая. Посмотрела в окно и закрыла. Страшная картина», — рассказала одна из местных жительниц. Другая добавила: «Я услышала шум, когда они остановились. Подумала, что у них что-то сломалось. Посмотрела в окно — они там как будто что-то делали. Я не видела, что там лежит человек. Просто смотрела: они там чем-то занимаются. Позже еще посмотрела — подумала, может, у них что-то выпало из мусора».

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчёркивает: даже современные системы не освобождают водителя от ответственности убедиться в безопасности манёвра.

«Индустриальные работы, например вывоз мусора, все же связаны с определенным риском — узкие въезды, сложности с доступом для крупного грузового транспорта. Поэтому, конечно, могут происходить подобные несчастные случаи. Особенно, как в этом случае, с пожилыми людьми, у которых слух и восприятие могут быть несколько хуже. Поэтому при выполнении таких работ нужно быть особенно внимательными. Это касается не только городского транспорта, но и любого транспорта, в том числе легковых автомобилей, когда мы маневрируем во дворе, особенно при движении задним ходом. Нужно помнить, что во дворе могут находиться дети, пожилые люди и животные», — отметил он.

В компании Eco Baltia vide сообщили, что техника оснащена звуковыми сигналами, предупреждающими о движении. По словам водителя, он не заметил женщину, так как она находилась в слепой зоне. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются совместно с полицией.

Главные новости

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать
Загрузка

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Читать