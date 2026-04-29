Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

За грузовиком лежал накрытый синим мешком силуэт — под машиной оказалась пенсионерка, на которую наехали при движении задним ходом. Случившееся наблюдали жители дома на улице Стирну, 22, сообщает «Degpunktā».

«Я только увидела, когда подъехала скорая. Посмотрела в окно и закрыла. Страшная картина», — рассказала одна из местных жительниц. Другая добавила: «Я услышала шум, когда они остановились. Подумала, что у них что-то сломалось. Посмотрела в окно — они там как будто что-то делали. Я не видела, что там лежит человек. Просто смотрела: они там чем-то занимаются. Позже еще посмотрела — подумала, может, у них что-то выпало из мусора».

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис подчёркивает: даже современные системы не освобождают водителя от ответственности убедиться в безопасности манёвра.

«Индустриальные работы, например вывоз мусора, все же связаны с определенным риском — узкие въезды, сложности с доступом для крупного грузового транспорта. Поэтому, конечно, могут происходить подобные несчастные случаи. Особенно, как в этом случае, с пожилыми людьми, у которых слух и восприятие могут быть несколько хуже. Поэтому при выполнении таких работ нужно быть особенно внимательными. Это касается не только городского транспорта, но и любого транспорта, в том числе легковых автомобилей, когда мы маневрируем во дворе, особенно при движении задним ходом. Нужно помнить, что во дворе могут находиться дети, пожилые люди и животные», — отметил он.

В компании Eco Baltia vide сообщили, что техника оснащена звуковыми сигналами, предупреждающими о движении. По словам водителя, он не заметил женщину, так как она находилась в слепой зоне. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются совместно с полицией.