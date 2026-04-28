Получил пособие почти 18 000 евро: Хелманис отчитался по доходам

В прошлом году за работу в думе Хелманису была выплачена зарплата 48 357 евро. AО "SEB banka" выплатил ему в виде процентов 10,57 евро.

Бывшему мэру принадлежат по два объекта недвижимости в Яунелгаве и Менгельской волости, а также один объект недвижимости в Тинужской волости. В Огре в его пользовании находится строение. Хелманис владеет автомобилем "BMW X5 XDrive30D" 2022 года выпуска. Ему также принадлежит катер "Sea Ray 240SSE" 2006 года выпуска.

Хелманис задекларировал накопления в размере 11 956 евро в AО "SEB banka".

Депутат одолжил в общей сложности 106 302 евро, в то же время его долги составляют 350 000 долларов США (примерно 299 425 евро) и 2022 евро.

Как сообщалось, после состоявшихся в прошлом году муниципальных выборов Хелманис сохранил пост председателя думы, однако менее чем через месяц - 16 июля - представители думы по связям с общественностью сообщили, что мэр был ранен во время перестрелки в Украине.

После этого Хелманис ушел на больничный и возобновил исполнение рабочих обязанностей только в конце января этого года. Однако уже в начале февраля он ушел в отставку, не подав анкету для получения допуска к государственной тайне.

Покинув пост председателя, Хелманис остается депутатом Огрской думы.