Получил пособие почти 18 000 евро: Хелманис отчитался по доходам

Бывший председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.

В прошлом году за работу в думе Хелманису была выплачена зарплата 48 357 евро. AО "SEB banka" выплатил ему в виде процентов 10,57 евро.

Бывшему мэру принадлежат по два объекта недвижимости в Яунелгаве и Менгельской волости, а также один объект недвижимости в Тинужской волости. В Огре в его пользовании находится строение. Хелманис владеет автомобилем "BMW X5 XDrive30D" 2022 года выпуска. Ему также принадлежит катер "Sea Ray 240SSE" 2006 года выпуска.

Хелманис задекларировал накопления в размере 11 956 евро в AО "SEB banka".

Депутат одолжил в общей сложности 106 302 евро, в то же время его долги составляют 350 000 долларов США (примерно 299 425 евро) и 2022 евро.

Как сообщалось, после состоявшихся в прошлом году муниципальных выборов Хелманис сохранил пост председателя думы, однако менее чем через месяц - 16 июля - представители думы по связям с общественностью сообщили, что мэр был ранен во время перестрелки в Украине.

После этого Хелманис ушел на больничный и возобновил исполнение рабочих обязанностей только в конце января этого года. Однако уже в начале февраля он ушел в отставку, не подав анкету для получения допуска к государственной тайне.

Покинув пост председателя, Хелманис остается депутатом Огрской думы.

На прошлой неделе Государственная полиция во время повседневного контроля дорожного движения зафиксировала несколько грубых нарушений скорости. Водители получили не только крупные штрафы, но и временный запрет на использование водительских прав.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили на камерах в пешеходном туннеле в районе Авоту неподвижно лежащего человека. Просмотрев записи, правоохранители установили, что на него напал мужчина, нанеся удар в область лица. Тогда происшествие вызвало большой резонанс, но у истории, к сожалению, нет хорошего финала. 

Пост-предупреждение появился в группе Иманта в Фейсбуке.

После введения новых ограничений на рынке недвижимости у граждан России и Белоруссии возникло много вопросов — прежде всего о том, кто всё-таки может покупать жильё в Латвии и в каких случаях действуют исключения.

