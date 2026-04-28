Исключение из правил: могут ли граждане России и Белоруссии купить жилье в Латвии?

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 20:29

LETA

После введения новых ограничений на рынке недвижимости у граждан России и Белоруссии возникло много вопросов — прежде всего о том, кто всё-таки может покупать жильё в Латвии и в каких случаях действуют исключения.

Как разъясняет LV portāls, граждане этих стран, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, вправе приобрести только один объект недвижимости и исключительно для собственного проживания. Поводом для разъяснения стал вопрос читателя с двойным гражданством, интересовавшегося возможностью покупки второй недвижимости.

С 3 июля 2025 года в Латвии действует закон, ограничивающий сделки, потенциально угрожающие национальной безопасности. Он был принят на фоне войны России против Украины и фактически запретил приобретение недвижимости гражданам России и Белоруссии, а также связанным с ними компаниям.

При этом предусмотрены исключения: например, если у человека есть статус постоянного жителя ЕС или вид на жительство, полученный до вступления закона в силу, он может купить один объект жилья. Дополнительные случаи допускаются при наследовании, по решению суда, при разделе собственности или в рамках международных обязательств.

Сделки, заключённые с нарушением этих правил после 3 июля 2025 года, считаются недействительными и не подлежат регистрации в Земельной книге.

