«Rīgas ūdens» открыло учебный полигон. Для сантехников и аварийных бригад

Полигон позволит сотрудникам отрабатывать навыки в безопасных условиях и обучать новых коллег без риска для городской инфраструктуры.

На открытии также показали транспорт аварийных бригад Rīgas ūdens. Машины оснастили новыми цифровыми информационными панелями безопасности, чтобы они были заметнее в дорожном движении.

«В нашем деле нет места случайностям - каждый процесс и каждое решение напрямую влияют на город и его жителей. Именно поэтому обучение для нас не формальность, а неотъемлемая часть профессиональной ответственности», - заявил председатель правления Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш.

В компании планируют расширить использование полигона. В будущем там смогут проходить практическое обучение и учащиеся партнёрских учебных заведений, которые готовятся работать в сфере водного хозяйства.

Rīgas ūdens уже развивает это направление. В 2025 году вместе с Рижским строительным колледжем была запущена Школа сантехников и программа повышения профессиональной компетенции для монтажников внешних систем водоснабжения, ремонтных слесарей, сантехников и других специалистов.

Программа даёт практические знания о профилактике, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. Её уже завершили шесть групп - всего 71 человек.

В 2026 году стартовала новая программа по строительству и эксплуатации канализационных систем. Её уже прошли четыре группы - всего 48 специалистов.

По данным проверенного отчёта за 2025 год, Rīgas ūdens завершил прошлый год с прибылью более 590 000 евро. Оборот предприятия вырос на 5,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 80,32 миллиона евро.

Rīgas ūdens обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и нескольких территориях Пригорода - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственный владелец компании - Рижское самоуправление.