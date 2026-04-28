«Rīgas ūdens» открыло учебный полигон. Для сантехников и аварийных бригад

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 17:25

Новости Латвии 0 комментариев

SIA "Rīgas ūdens" jaunā kanalizācijas sūkņu stacija Daugavgrīvas ielā.

На территории станции очистки воды Daugava предприятие Rīgas ūdens открыло новый учебный полигон, сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию. Он предназначен для сантехников, работников инженерных коммуникаций и ремонтных слесарей.

Полигон позволит сотрудникам отрабатывать навыки в безопасных условиях и обучать новых коллег без риска для городской инфраструктуры.

На открытии также показали транспорт аварийных бригад Rīgas ūdens. Машины оснастили новыми цифровыми информационными панелями безопасности, чтобы они были заметнее в дорожном движении.

«В нашем деле нет места случайностям - каждый процесс и каждое решение напрямую влияют на город и его жителей. Именно поэтому обучение для нас не формальность, а неотъемлемая часть профессиональной ответственности», - заявил председатель правления Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш.

В компании планируют расширить использование полигона. В будущем там смогут проходить практическое обучение и учащиеся партнёрских учебных заведений, которые готовятся работать в сфере водного хозяйства.

Rīgas ūdens уже развивает это направление. В 2025 году вместе с Рижским строительным колледжем была запущена Школа сантехников и программа повышения профессиональной компетенции для монтажников внешних систем водоснабжения, ремонтных слесарей, сантехников и других специалистов.

Программа даёт практические знания о профилактике, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. Её уже завершили шесть групп - всего 71 человек.

В 2026 году стартовала новая программа по строительству и эксплуатации канализационных систем. Её уже прошли четыре группы - всего 48 специалистов.

По данным проверенного отчёта за 2025 год, Rīgas ūdens завершил прошлый год с прибылью более 590 000 евро. Оборот предприятия вырос на 5,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 80,32 миллиона евро.

Rīgas ūdens обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и нескольких территориях Пригорода - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственный владелец компании - Рижское самоуправление.

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

