Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

По словам Мейстерса, последний раз он был на территории ветропарка в понедельник, 27 апреля, в 21:00. Уже во вторник, 28 апреля, около 11:00 обнаружили кражу. Он считает, что воры действовали ночью.

Главная деталь - генератор весом почти две тонны. Такой груз невозможно просто унести в багажнике, как картошку с дачи. Мейстерс считает, что при краже, вероятнее всего, использовали тяжёлую технику. Кроме генератора, с турбины сняли электропровода и цветной металл, проходившие от нижней части конструкции до верха, а также открутили мелкие детали.

Ущерб может составить около 3000 евро. О случившемся уже сообщили в Государственную полицию. Полицейские осмотрели место происшествия и запросили дополнительную информацию.

Мейстерс признал, что точных данных о причастных пока нет. Однако, учитывая использование тяжёлой техники, он допускает, что воры могли быть из ближайшей округи.

Демонтировать рухнувшую турбину планировали в ближайшие дни, но до демонтажа она уже не дожила в целости. Ранее сообщалось, что турбина упала в воскресенье, 26 апреля. Утром AS Sadales tīkls сообщило о перебое электроснабжения, а к полудню управляющий ветропарком подтвердил падение одной из установок. На месте сразу отключили подачу электричества.

В ветропарке находятся пять небольших турбин мощностью по 200 киловатт каждая. Общая мощность парка - один мегаватт. Турбины установили около 15 лет назад, а нынешний владелец купил их пять-шесть лет назад. Ранее у установок уже были технические проблемы, и они не работали. Из-за крупных затрат на восстановление было решено продать ветропарк.

По данным Firmas.lv, Jaunmiki полностью принадлежит Мейстерсу. Компания зарегистрирована в 2012 году, её основной капитал составляет 3000 евро. В 2024 году оборот предприятия составил 14 357 евро, убытки - 19 018 евро.