Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 15:22

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

По словам Мейстерса, последний раз он был на территории ветропарка в понедельник, 27 апреля, в 21:00. Уже во вторник, 28 апреля, около 11:00 обнаружили кражу. Он считает, что воры действовали ночью.

Главная деталь - генератор весом почти две тонны. Такой груз невозможно просто унести в багажнике, как картошку с дачи. Мейстерс считает, что при краже, вероятнее всего, использовали тяжёлую технику. Кроме генератора, с турбины сняли электропровода и цветной металл, проходившие от нижней части конструкции до верха, а также открутили мелкие детали.

Ущерб может составить около 3000 евро. О случившемся уже сообщили в Государственную полицию. Полицейские осмотрели место происшествия и запросили дополнительную информацию.

Мейстерс признал, что точных данных о причастных пока нет. Однако, учитывая использование тяжёлой техники, он допускает, что воры могли быть из ближайшей округи.

Демонтировать рухнувшую турбину планировали в ближайшие дни, но до демонтажа она уже не дожила в целости. Ранее сообщалось, что турбина упала в воскресенье, 26 апреля. Утром AS Sadales tīkls сообщило о перебое электроснабжения, а к полудню управляющий ветропарком подтвердил падение одной из установок. На месте сразу отключили подачу электричества.

В ветропарке находятся пять небольших турбин мощностью по 200 киловатт каждая. Общая мощность парка - один мегаватт. Турбины установили около 15 лет назад, а нынешний владелец купил их пять-шесть лет назад. Ранее у установок уже были технические проблемы, и они не работали. Из-за крупных затрат на восстановление было решено продать ветропарк.

По данным Firmas.lv, Jaunmiki полностью принадлежит Мейстерсу. Компания зарегистрирована в 2012 году, её основной капитал составляет 3000 евро. В 2024 году оборот предприятия составил 14 357 евро, убытки - 19 018 евро.

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (1)

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

