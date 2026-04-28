Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В течение суток ожидается переменная облачность, в восточных районах страны небо постепенно затянется облаками. Существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый до умеренного северный и северо-западный ветер, скорость порывов составит до 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до −3…+3 градусов, а днём поднимется до +6…+10 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром ветер станет слабым, днём возможны порывы северного и северо-западного ветра до 12 метров в секунду. Температура ночью составит около +3 градусов, в пригородах — около нуля, днём воздух прогреется до +7 градусов.