Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 14:47

Новости Латвии

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В течение суток ожидается переменная облачность, в восточных районах страны небо постепенно затянется облаками. Существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый до умеренного северный и северо-западный ветер, скорость порывов составит до 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до −3…+3 градусов, а днём поднимется до +6…+10 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром ветер станет слабым, днём возможны порывы северного и северо-западного ветра до 12 метров в секунду. Температура ночью составит около +3 градусов, в пригородах — около нуля, днём воздух прогреется до +7 градусов.

Главные новости

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Важно

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Важно

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Важно 15:43

Важно 0 комментариев

 

 

Читать
Загрузка

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Читать

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Читать

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Животные 15:19

Животные 0 комментариев

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Читать

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Читать