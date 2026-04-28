Как сообщает издание «Kurzemes Vārds», ситуацию удалось избежать благодаря пассажирке Зане Екабсоне, которая ехала последним рейсом и купила мальчику билет за наличные.

Компания-перевозчик пока не дала официальных комментариев, однако получила заявление по поводу произошедшего, которое сейчас рассматривается.

Екабсоне, работающая в Министерстве юстиции по вопросам защиты детей, назвала подобную ситуацию недопустимой. По её словам, высадка несовершеннолетних пассажиров в позднее время может представлять угрозу их безопасности. Женщина отметила, что водитель объяснил свои действия указаниями руководства.

По собственной инициативе она направила обращения в Автотранспортную инспекцию, Центр защиты прав детей, Центр защиты прав потребителей, Бюро омбудсмена, а также в самоуправления Лиепаи и Южно-Курземского края, чтобы добиться разъяснений о порядке действий в случаях, когда терминал оплаты не работает, а у пассажира нет наличных.