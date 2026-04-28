В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (1)

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 14:58

1 комментариев

LETA

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Как сообщает издание «Kurzemes Vārds», ситуацию удалось избежать благодаря пассажирке Зане Екабсоне, которая ехала последним рейсом и купила мальчику билет за наличные.

Компания-перевозчик пока не дала официальных комментариев, однако получила заявление по поводу произошедшего, которое сейчас рассматривается.

Екабсоне, работающая в Министерстве юстиции по вопросам защиты детей, назвала подобную ситуацию недопустимой. По её словам, высадка несовершеннолетних пассажиров в позднее время может представлять угрозу их безопасности. Женщина отметила, что водитель объяснил свои действия указаниями руководства.

По собственной инициативе она направила обращения в Автотранспортную инспекцию, Центр защиты прав детей, Центр защиты прав потребителей, Бюро омбудсмена, а также в самоуправления Лиепаи и Южно-Курземского края, чтобы добиться разъяснений о порядке действий в случаях, когда терминал оплаты не работает, а у пассажира нет наличных.

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

