Мы уже сталкивались с очень высокими ценами на продукты питания после 2022 года. Если теперь ожидается дальнейший рост цен на продукты питания , какие параллели мы можем провести? Как изменятся покупательские привычки людей в отношении продуктов питания?

Хочу напомнить вам – пожалуйста, не делайте большие, бесполезные запасы! Не сметайте всю гречку с полок, вы не сможете хранить её много лет, в ней заведутся мучные жучки, и всё придётся выбросить или отдать на откорм животным. Мы начинаем покупать что-то, когда полки пустеют, так торговцы этим пользуются. Возникает эффект ажиотажа, и мы вредим себе. Поэтому не нужно делать запасов. Какие продукты можно хранить долго? Соль, сахар, консервы. Мало что можно хранить долго. Поэтому нужно стараться сохранять здравый смысл.

Предыдущие времена также доказывали, что чрезмерные закупки это лишнее. Через некоторое время полки магазинов снова заполнялись, только по более высоким ценам. Сами цены не растут. Еда будет, пусть не будет какое-то время одного продукта, давайте посмотрим на другие.