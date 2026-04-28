Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено

Наша постоянная читательница Вероника М. рассказала, с какими проблемами она столкнулась на старости лет. Дело в том, что раньше она жила под Мадоной, у нее было свое хозяйство, с которым она вполне успешно справлялась после смерти мужа. Целыми днями на свежем воздухе, здоровая пища, физическая нагрузка... Женщина в свои 60 лет чувствовала себя на 40, а то и на 35.

- Потом я решила продать хозяйство, благо покупатель нашелся, и купить квартиру в Риге, - поведала читательница. - Сама-то в столице родилась, а потом уже с мужем в 1990-е в деревню перебрались, чтобы выжить с детьми на своих продуктах...

В Ригу, в Ригу!

Но время шло, дети выросли, завели свои семьи и отбыли из Латвии в Германию и Англию. И это, как говорит Вероника, не только беда ее семьи. У них в поселке, да и в соседних, молодежи не осталось: все разлетелись. Остались только пьяницы - те, кому уже, кроме бутылки, ничего не надо.

Муж умер, дети и внуки далеко и уже не вернутся, зачем ей это хозяйство? Выбрала она квартиру в столичном районе Кенгарагс, где и прошло ее детство. Полуторка в пятиэтажке на берегу Даугавы - ближе к местам, где она провела полжизни.

Не будем описывать, как сельчанка привыкала к рижскому воздуху, шуму транспорта, соседям по дому, магазинной еде и т. д. Скажем лишь, что почувствовала она, как силы быстро ее оставляют. Только вышла на пенсию, обустроилсь в квартире - а уже чувствует, что мочи нет, ничего не хочется. Пошла в поликлинику к новому семейному врачу, получила пачку направлений (еще когда бумажные были), начала сдавать анализы, записываться на обследования – куда по госцене, куда по полной за 50-70 евро.

- Чувствую: через три года жизни в городе постарела лет на двадцать, рассказала читательница. – Уже и в магазин самой трудно сходить. Сяду на диван в комнате и сижу полдня...

Конечно, психолог объяснил бы Веронике, что такая кардинальная смена обстановки в ее возрасте – это стресс. Плюс отсутствие рядом родных, друзей. Также она оказалась без привычного дела – нет огорода, кур, не надо колоть дрова и поливать грядки...

Без друзей, без родни

Но объяснения объяснениями, а Вероника действительно почувствовала, что здоровье ее стало никудышное. Спина болит, зрение ослабло, сердце колотится от малейшей нагрузки. «Мне еще 70 нет, а я уже развалина», - печалится читательница.

Ко всему прочему заболела этой зимой гриппом, поднялась высокая температура. И буквально некому подать стакан воды. Как-то выкарабкалась. Хорошо, дома еда есть в холодильнике, домашнее варенье, травки, аптечка с необходимыми лекарствами.

- А как же дальше? – спрашивает пожилая женщина. – Соседи у меня какие-то непостоянные, наверное, снимают квартиру. Случись что - никто и не узнает, что со мной...

Она рассказала, что дома, то есть в своем селе, она знала, куда звонить или идти, если ей нужна помощь самоуправления. Так, ей как малоимущей помогали запастись на зиму дровами. А здесь она растерялась. Рассказала, что в какой-то день дошла до социальной службы на улице Аглонас, рассказала о своих проблемах. Ей велели принести справку о том, что она задекларирована одна, и выписки из банка о своих доходах, а также подтверждение, что у нее в собственности только одна квартира, где она живет.

- Это столько справок, - сетует читательница. – Пока я их соберу - последних сил лишусь...

Согласно закону о социальных услугах и социальной помощи, самоуправление обязано обеспечить услуги — в том числе уход на дому — людям, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут самостоятельно о себе позаботиться, - пояснили в Министерстве благосостояния ЛР. Сначала надо обратиться в социальную службу по месту жительства: там оценят ситуацию и примут решение о необходимых услугах...

Сначала - справка о доходах

В данном случае нужно подать заявление в Рижскую социальную службу – отделение по месту декларирования жительства - и приложить выписки с банковских счетов: чтобы служба могла оценить материальное положение заявителя, а также, если есть проблемы со здоровьем, медицинскую справку о его состоянии.

Для тех, кто поменял место проживания, в Министерстве благосостояния добавили, что перечень услуг в разных самоуправлениях может быть разный. Но в конце 2024 года Сейм установил минимальную корзину социальных услуг для всех самоуправлений Латвии.

Она вводится поэтапно – по 2028 год включительно.

Сейчас читательнице действительно стоит написать заявление в территориальное отделение социальной службы и, главное, предоставить выписки со счета, подтверждающие, что доходы у нее невысокие. В противном случае социальная служба не имеет возможности оценить реальные доходы и материальное положение жителя. Тогда к ней придут социальные работники, на месте оценят ситуацию – если она, например, нуждается в уходе на дому.

Вместе с тем надо учитывать, что служба смотрит и на наличие ближайших родственников: если они есть, то в первую очередь они должны взять на себя ответственность за отца или мать. В Гражданском законе прописана ответственность родственников первой очереди.

Дети обязаны участвовать в оплате услуг, их обеспечении или каким-то иным образом. Оценивается, есть ли объективные причины, по которым родственники не могут этого сделать (малые доходы, слабое здоровье, удаленное место проживания и т. д.).

V Действует такой принцип предоставления помощи на дому:

- если доход не превышает 780 евро на члена домохозяйства - услуга предоставляется полностью за счет самоуправления;

- если доход выше, но не покрывает стоимость услуги целиком, служба компенсирует разницу;

- если доходов достаточно для самостоятельной оплаты - финансирование не выделяется...

Не ленись, взбодрись!

И еще. Для тех, кто не хочет стареть раньше времени. В Риге достаточно много районных дневных центров самоуправления, где организованы бесплатные занятия для взрослых: физкультура, скандинавская ходьба, занятия латышским языком, пение, рисование и проч. И справки никакие не надо предъявлять.

Поэтому рижане-пенсионеры, которые чувствуют себя одинокими, могут ходить на эти занятия – и поучиться чему-то полезному, и кости размять, и новых знакомых обрести...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА