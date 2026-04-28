Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 28. Апреля
Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено

«Вести» 28 апреля, 2026 08:07

Несмотря на то что сфера социальной помощи самоуправлений достаточно развита в Латвии, люди не всегда знают, что можно обратиться за помощью в социальную службу местного самоуправления. Об этом говорят и многие вопросы читателей...

Наша постоянная читательница Вероника М. рассказала, с какими проблемами она столкнулась на старости лет. Дело в том, что раньше она жила под Мадоной, у нее было свое хозяйство, с которым она вполне успешно справлялась после смерти мужа. Целыми днями на свежем воздухе, здоровая пища, физическая нагрузка... Женщина в свои 60 лет чувствовала себя на 40, а то и на 35.

- Потом я решила продать хозяйство, благо покупатель нашелся, и купить квартиру в Риге, - поведала читательница. - Сама-то в столице родилась, а потом уже с мужем в 1990-е в деревню перебрались, чтобы выжить с детьми на своих продуктах...

В Ригу, в Ригу!

Но время шло, дети выросли, завели свои семьи и отбыли из Латвии в Германию и Англию. И это, как говорит Вероника, не только беда ее семьи. У них в поселке, да и в соседних, молодежи не осталось: все разлетелись. Остались только пьяницы - те, кому уже, кроме бутылки, ничего не надо.

Муж умер, дети и внуки далеко и уже не вернутся, зачем ей это хозяйство? Выбрала она квартиру в столичном районе Кенгарагс, где и прошло ее детство. Полуторка в пятиэтажке на берегу Даугавы - ближе к местам, где она провела полжизни.

Не будем описывать, как сельчанка привыкала к рижскому воздуху, шуму транспорта, соседям по дому, магазинной еде и т. д. Скажем лишь, что почувствовала она, как силы быстро ее оставляют. Только вышла на пенсию, обустроилсь в квартире - а уже чувствует, что мочи нет, ничего не хочется. Пошла в поликлинику к новому семейному врачу, получила пачку направлений (еще когда бумажные были), начала сдавать анализы, записываться на обследования – куда по госцене, куда по полной за 50-70 евро.

- Чувствую: через три года жизни в городе постарела лет на двадцать, рассказала читательница. – Уже и в магазин самой трудно сходить. Сяду на диван в комнате и сижу полдня...

Конечно, психолог объяснил бы Веронике, что такая кардинальная смена обстановки в ее возрасте – это стресс. Плюс отсутствие рядом родных, друзей. Также она оказалась без привычного дела – нет огорода, кур, не надо колоть дрова и поливать грядки...

Без друзей, без родни

Но объяснения объяснениями, а Вероника действительно почувствовала, что здоровье ее стало никудышное. Спина болит, зрение ослабло, сердце колотится от малейшей нагрузки. «Мне еще 70 нет, а я уже развалина», - печалится читательница.

Ко всему прочему заболела этой зимой гриппом, поднялась высокая температура. И буквально некому подать стакан воды. Как-то выкарабкалась. Хорошо, дома еда есть в холодильнике, домашнее варенье, травки, аптечка с необходимыми лекарствами.

- А как же дальше? – спрашивает пожилая женщина. – Соседи у меня какие-то непостоянные, наверное, снимают квартиру. Случись что - никто и не узнает, что со мной...

Она рассказала, что дома, то есть в своем селе, она знала, куда звонить или идти, если ей нужна помощь самоуправления. Так, ей как малоимущей помогали запастись на зиму дровами. А здесь она растерялась. Рассказала, что в какой-то день дошла до социальной службы на улице Аглонас, рассказала о своих проблемах. Ей велели принести справку о том, что она задекларирована одна, и выписки из банка о своих доходах, а также подтверждение, что у нее в собственности только одна квартира, где она живет.

- Это столько справок, - сетует читательница. – Пока я их соберу - последних сил лишусь...

Согласно закону о социальных услугах и социальной помощи, самоуправление обязано обеспечить услуги — в том числе уход на дому — людям, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут самостоятельно о себе позаботиться, - пояснили в Министерстве благосостояния ЛР. Сначала надо обратиться в социальную службу по месту жительства: там оценят ситуацию и примут решение о необходимых услугах...

Сначала - справка о доходах

В данном случае нужно подать заявление в Рижскую социальную службу – отделение по месту декларирования жительства - и приложить выписки с банковских счетов: чтобы служба могла оценить материальное положение заявителя, а также, если есть проблемы со здоровьем, медицинскую справку о его состоянии.

Для тех, кто поменял место проживания, в Министерстве благосостояния добавили, что перечень услуг в разных самоуправлениях может быть разный. Но в конце 2024 года Сейм установил минимальную корзину социальных услуг для всех самоуправлений Латвии.

Она вводится поэтапно – по 2028 год включительно.
Сейчас читательнице действительно стоит написать заявление в территориальное отделение социальной службы и, главное, предоставить выписки со счета, подтверждающие, что доходы у нее невысокие. В противном случае социальная служба не имеет возможности оценить реальные доходы и материальное положение жителя. Тогда к ней придут социальные работники, на месте оценят ситуацию – если она, например, нуждается в уходе на дому.

Вместе с тем надо учитывать, что служба смотрит и на наличие ближайших родственников: если они есть, то в первую очередь они должны взять на себя ответственность за отца или мать. В Гражданском законе прописана ответственность родственников первой очереди.

Дети обязаны участвовать в оплате услуг, их обеспечении или каким-то иным образом. Оценивается, есть ли объективные причины, по которым родственники не могут этого сделать (малые доходы, слабое здоровье, удаленное место проживания и т. д.).

V Действует такой принцип предоставления помощи на дому:

- если доход не превышает 780 евро на члена домохозяйства - услуга предоставляется полностью за счет самоуправления;

- если доход выше, но не покрывает стоимость услуги целиком, служба компенсирует разницу;

- если доходов достаточно для самостоятельной оплаты - финансирование не выделяется...

Не ленись, взбодрись!

И еще. Для тех, кто не хочет стареть раньше времени. В Риге достаточно много районных дневных центров самоуправления, где организованы бесплатные занятия для взрослых: физкультура, скандинавская ходьба, занятия латышским языком, пение, рисование и проч. И справки никакие не надо предъявлять.

Поэтому рижане-пенсионеры, которые чувствуют себя одинокими, могут ходить на эти занятия – и поучиться чему-то полезному, и кости размять, и новых знакомых обрести...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

