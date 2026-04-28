Одиночество в крови: ученые вышли на след

Учёные проанализировали данные более 40 тысяч человек и обнаружили связь между одиночеством и определёнными белками. Эти молекулы участвуют в работе иммунной системы, воспалительных процессах и даже связаны с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно интересно, что речь идёт не просто о настроении или временном состоянии. Выявленные изменения оказались устойчивыми и повторялись у разных людей, что заставило исследователей говорить о биологической стороне одиночества.

«Мы увидели чёткую связь между социальной изоляцией и рядом белков, влияющих на здоровье», — отмечают авторы работы.

При этом учёные подчёркивают: одиночество — сложное явление, и его нельзя свести к одной причине. Однако теперь становится понятно, что оно способно затрагивать организм гораздо глубже, чем считалось раньше.

И, возможно, это объясняет, почему длительная изоляция нередко идёт рядом с ухудшением самочувствия — не только психологического, но и физиче