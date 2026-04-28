Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Прогноз на майские праздники: до плюс 23

© LETA 28 апреля, 2026 10:08

Важно 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первый день мая ожидается довольно солнечным, в восточной части Латвии будет облачнее, местами возможны дожди. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха поднимется до +14–+19 градусов, местами в Курземе и Земгале может достичь +20 градусов, а на побережье будет колебаться около +10 градусов.

В субботу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с умеренным западным и юго-западным ветром. Ночью температура воздуха понизится до +2–7 градусов, днем ​​достигнет +18–22 градусов, более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе.

В воскресенье с северо-запада через Латвию может пройти атмосферный фронт — во многих местах возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах — грозы. До прихода фронта температура воздуха в большей части страны, как ожидается, достигнет +23 градусов.

Надежность прогнозов на ближайшие дни низкая. Согласно текущим данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, с 4 по 6 мая температура воздуха в Латвии может достигать +25 градусов, но во второй половине следующей недели все дни могут быть холоднее +15 градусов, а ночью возможны заморозки.

В начале мая  температурных рекордов не ожидается, исключением являются рекорды 2 и 3 мая на Колке — +20,9 и +18,2 градуса соответственно. На других станциях наблюдения температурный рекорд для первых дней мая составляет +24–+29 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в первые дни месяца, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляет +29,4 градуса 2 мая 1977 года в Мерсрагсе.

Главные новости

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Важно

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено
Эксклюзив

«Может ли Путин напасть на Латвию?» Кудорс признает, что ошибался в своей оценке
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А был ли смысл? Во сколько Латвии обошлось участие в зимней Олимпиаде

Важно 10:26

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

Читать
Загрузка

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Выбор редакции 10:25

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Читать

Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло?

Всюду жизнь 10:20

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

Читать

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Важно 10:18

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Читать

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

Важно 10:13

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Читать

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check

Выбор редакции 10:12

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Читать