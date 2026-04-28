Прогноз на майские праздники: до плюс 23

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первый день мая ожидается довольно солнечным, в восточной части Латвии будет облачнее, местами возможны дожди. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха поднимется до +14–+19 градусов, местами в Курземе и Земгале может достичь +20 градусов, а на побережье будет колебаться около +10 градусов.

В субботу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода с умеренным западным и юго-западным ветром. Ночью температура воздуха понизится до +2–7 градусов, днем ​​достигнет +18–22 градусов, более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе.

В воскресенье с северо-запада через Латвию может пройти атмосферный фронт — во многих местах возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах — грозы. До прихода фронта температура воздуха в большей части страны, как ожидается, достигнет +23 градусов.

Надежность прогнозов на ближайшие дни низкая. Согласно текущим данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, с 4 по 6 мая температура воздуха в Латвии может достигать +25 градусов, но во второй половине следующей недели все дни могут быть холоднее +15 градусов, а ночью возможны заморозки.

В начале мая температурных рекордов не ожидается, исключением являются рекорды 2 и 3 мая на Колке — +20,9 и +18,2 градуса соответственно. На других станциях наблюдения температурный рекорд для первых дней мая составляет +24–+29 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в первые дни месяца, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляет +29,4 градуса 2 мая 1977 года в Мерсрагсе.