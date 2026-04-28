Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Чемоданы доверят роботам? В Японии их уже наняли в грузчики в аэропорту

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 11:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В аэропорту Токио скоро появятся новые грузчики — и выглядят они почти как люди. Но есть нюанс.

Japan Airlines запускает эксперимент с гуманоидными роботами, которые будут перемещать багаж прямо на взлётном поле. Проект стартует уже в мае и продлится несколько лет.

Роботы смогут переносить контейнеры, работать с оборудованием и помогать в самых тяжёлых операциях. При этом они не требуют перерывов — только периодической подзарядки.

Причина проста: людей не хватает. Поток туристов растёт, а рабочих рук становится меньше — и аэропорты начинают искать решения, о которых раньше даже не думали.

На демонстрации один из роботов уже аккуратно толкал грузовой контейнер к самолёту — почти как обычный сотрудник.
Однако полностью заменить людей пока не получится. Самые ответственные задачи — например, контроль безопасности — всё ещё остаются за человеком.

Эксперимент продлится до 2028 года. И если всё пойдёт по плану, такие «сотрудники» могут стать обычной частью работы аэропортов.

А значит, в следующий раз чемодан в самолёт может отправить не человек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Читать
Загрузка

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Читать

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Животные 15:19

Животные 0 комментариев

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Читать

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Читать

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Читать

Того и гляди кирпич на голову упадёт: здание Сейма решено реконструировать

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

Читать