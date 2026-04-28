Чемоданы доверят роботам? В Японии их уже наняли в грузчики в аэропорту

Japan Airlines запускает эксперимент с гуманоидными роботами, которые будут перемещать багаж прямо на взлётном поле. Проект стартует уже в мае и продлится несколько лет.

Роботы смогут переносить контейнеры, работать с оборудованием и помогать в самых тяжёлых операциях. При этом они не требуют перерывов — только периодической подзарядки.

Причина проста: людей не хватает. Поток туристов растёт, а рабочих рук становится меньше — и аэропорты начинают искать решения, о которых раньше даже не думали.

На демонстрации один из роботов уже аккуратно толкал грузовой контейнер к самолёту — почти как обычный сотрудник.

Однако полностью заменить людей пока не получится. Самые ответственные задачи — например, контроль безопасности — всё ещё остаются за человеком.

Эксперимент продлится до 2028 года. И если всё пойдёт по плану, такие «сотрудники» могут стать обычной частью работы аэропортов.

А значит, в следующий раз чемодан в самолёт может отправить не человек.