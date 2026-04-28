На Елену Исинбаеву подали в суд из-за элитных квартир в Москве: спортсменка набрала жилья и долгов

Как оказалось, 43-летняя спортсменка задолжала большую сумму по коммунальным услугам. Теперь остается только догадываться, как Елена будет решать данный вопрос. На «Олимпийская чемпионка накопила задолженность по ЖКУ на полмиллиона рублей. Спортсменка, уехавшая с мужем и детьми в Испанию, третий год не оплачивает коммунальные услуги за свои московские квартиры бизнес-класса.

Сумма долгов по ЖКУ за два жилья выросла до 440 тысяч рублей. Платежки за квартиру площадью 98 м² в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составили 360 тысяч, из них 329 тысяч — за неоплаченный капремонт. В квартире в ЖК «Акватория» площадью 121 м², которую чемпионка купила после 2022 года, набежал долг за водоснабжение на 81 тысячу», — передает источник.

Помимо всего прочего, прыгунья с шестом задолжала российского налоговой 920 тысяч рублей. Если спортсменка вовремя не оплатит долг, ее счета будут заблокированы. Стоит отметить, что в последнее время о Елене Исинбаевой мало что слышно, она предпочитает не комментировать текущую жизнь и карьеру. Однако сравнительно недавно ей приходилось делать заявления по поводу прошлых достижений в России и работе в МОК.

«С 2016 года я являюсь членом Международного Олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время, чтобы во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю», — рассуждала спортсменка.

Многие считали, что таким образом Исинбаева отреклась от России и даже записали ее в предатели. «Не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас черной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то криминальное?» — на защиту прыгуньи вставала Ирина Винер.