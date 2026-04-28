На Елену Исинбаеву подали в суд из-за элитных квартир в Москве: спортсменка набрала жилья и долгов

СтарХит 28 апреля, 2026 12:27

Много лет Елена Исинбаева проживает в Испании, но в Москве у нее осталась элитная недвижимость. И вот теперь стало известно, что на спортсменку подали в суд из-за этой квартиры.

Как оказалось, 43-летняя спортсменка задолжала большую сумму по коммунальным услугам. Теперь остается только догадываться, как Елена будет решать данный вопрос. На «Олимпийская чемпионка накопила задолженность по ЖКУ на полмиллиона рублей. Спортсменка, уехавшая с мужем и детьми в Испанию, третий год не оплачивает коммунальные услуги за свои московские квартиры бизнес-класса.

Сумма долгов по ЖКУ за два жилья выросла до 440 тысяч рублей. Платежки за квартиру площадью 98 м² в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составили 360 тысяч, из них 329 тысяч — за неоплаченный капремонт. В квартире в ЖК «Акватория» площадью 121 м², которую чемпионка купила после 2022 года, набежал долг за водоснабжение на 81 тысячу», — передает источник.

Помимо всего прочего, прыгунья с шестом задолжала российского налоговой 920 тысяч рублей. Если спортсменка вовремя не оплатит долг, ее счета будут заблокированы. Стоит отметить, что в последнее время о Елене Исинбаевой мало что слышно, она предпочитает не комментировать текущую жизнь и карьеру. Однако сравнительно недавно ей приходилось делать заявления по поводу прошлых достижений в России и работе в МОК.

«С 2016 года я являюсь членом Международного Олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время, чтобы во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю», — рассуждала спортсменка.

Многие считали, что таким образом Исинбаева отреклась от России и даже записали ее в предатели. «Не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас черной краской. Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то криминальное?» — на защиту прыгуньи вставала Ирина Винер.

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

