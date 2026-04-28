Змея заползла в штаны на популярном курорте: отпуск закончился трагедией

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 12:21

Всюду жизнь

Обычный вечер на курорте в Египте превратился в сцену, которую сложно представить даже в кино.

57-летний турист из Германии пришёл на развлекательное шоу с «заклинателем змей» в одном из отелей Хургады. Всё шло по привычному сценарию — змей давали подержать зрителям, он обвивались вокруг шеи, создавая эффект безопасного риска.

Но дальше произошло то, чего никто не ожидал.

По данным полиции, во время выступления одна из змей — предположительно кобра — неожиданно заползла мужчине в брюки. Через несколько секунд последовал укус.Змею сначала использовали в обычной части шоу, ее клали на плечи зрителей.


Мужчина почти сразу начал терять сознание. Очевидцы заметили признаки отравления, его пришлось реанимировать прямо на месте. Позже его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Инцидент произошёл ещё в начале апреля, однако детали стали известны только сейчас после сообщения немецкой полиции. Расследование продолжается, включая токсикологическую экспертизу.

При этом египетские власти заявили, что не располагают информацией о случившемся.

И эта история оставляет странное ощущение: граница между «развлечением» и реальной опасностью иногда исчезает быстрее, чем кажется.

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

