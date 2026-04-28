Змея заползла в штаны на популярном курорте: отпуск закончился трагедией

57-летний турист из Германии пришёл на развлекательное шоу с «заклинателем змей» в одном из отелей Хургады. Всё шло по привычному сценарию — змей давали подержать зрителям, он обвивались вокруг шеи, создавая эффект безопасного риска.

Но дальше произошло то, чего никто не ожидал.

По данным полиции, во время выступления одна из змей — предположительно кобра — неожиданно заползла мужчине в брюки. Через несколько секунд последовал укус.Змею сначала использовали в обычной части шоу, ее клали на плечи зрителей.



Мужчина почти сразу начал терять сознание. Очевидцы заметили признаки отравления, его пришлось реанимировать прямо на месте. Позже его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Инцидент произошёл ещё в начале апреля, однако детали стали известны только сейчас после сообщения немецкой полиции. Расследование продолжается, включая токсикологическую экспертизу.

При этом египетские власти заявили, что не располагают информацией о случившемся.

И эта история оставляет странное ощущение: граница между «развлечением» и реальной опасностью иногда исчезает быстрее, чем кажется.