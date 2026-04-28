Эти решения должны принимать эксперты, а не политики: Мелнис о парках ветряков

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Политики по сути не должны принимать решения по проектам ветропарков, заявил во вторник на пресс-конференции министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Он сообщил, что Министерство климата и энергетики (МКЭ) будет продвигать поправки, призванные не допустить повторения ситуации, когда решения по конкретным проектам ветроэлектростанций принимают политики, поскольку эти решения должны принимать сертифицированные эксперты, а также самоуправление и жители.

"В настоящее время сложилась абсурдная ситуация, поскольку по сути политики принимают решения по конкретным проектам", - подчеркнул Мелнис.

Он указал, что три проекта ветроэлектростанций - "K2 Ventum", "Kurzeme" и "Eko Ziemeļi" - используют возможности действующего закона об упрощенном порядке строительства сооружений энергоснабжения, необходимых для содействия энергетической безопасности и независимости, или закона об упрощенном строительстве, и по этим проектам необходимо дать ответ.

Мелнис пояснил, что во вторник в Кабинете министров планируется принять решение об утверждении оценки воздействия этих проектов на окружающую среду (ОВОС). "Если ответ будет положительным, застройщикам все равно придется обращаться в самоуправление за разрешением на строительство и проходить весь процесс, но сейчас речь идет об "узком этапе", которым является ОВОС", - сказал Мелнис.

По его словам, "классический путь" предусматривает, что решение об утверждении ОВОС принимает самоуправление, однако в данном случае в 2022 году в условиях энергетического кризиса был принят закон, который предусматривал утверждение ОВОС правительством и в настоящее время больше не выполняет свою функцию.

В то же время министр подчеркнул, что цель распоряжений - завершить процесс оценки воздействия на окружающую среду. Он пояснил, что утверждение ОВОС, закрепленное распоряжением, само по себе не дает окончательного разрешения на осуществление деятельности. В проектах распоряжений указана обязанность оценивать соответствие территориальному планированию после выдачи разрешения на строительство.

Министр добавил, что с учетом полученных возражений достигнута договоренность об отсрочке рассмотрения "K2 Ventum". В разговоре с агентством ЛЕТА он подчеркнул, что в отношении двух других проектов необходимо выслушать все вовлеченные стороны, а также, возможно, появятся дополнительные мнения, которые потребуют пояснений.

В докладе МКЭ указано, что закон об упрощенном строительстве планируется признать утратившим силу, одновременно обеспечив перенос соответствующих полезных норм в другой нормативный акт.

Закон распространяется на наземные ветроэлектростанции общей мощностью не менее 50 мегаватт (МВт) и необходимую для них инфраструктуру; на инфраструктуру, необходимую для работы установок по производству солнечной и тепловой энергии, а также на строительство инфраструктуры энергоснабжения во внутренних морских водах и территориальных водах Латвии. Закон предусматривает ряд инструментов, целью которых было ускорение продвижения таких проектов.

МКЭ сообщает, что закон вступил в силу в октябре 2022 года, в то время, когда энергетическая политика Европейского союза (ЕС) и Латвии претерпевала существенные изменения. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года вопросы энергобезопасности, диверсификации поставок энергии и увеличения местных мощностей по производству энергии приобрели особое значение. На уровне ЕС также подчеркивалась необходимость снижения зависимости от российских ископаемых энергоресурсов, укрепления устойчивости энергоснабжения и ускорения внедрения проектов по возобновляемым источникам энергии.

В упомянутых обстоятельствах Сейм принял специальное регулирование, целью которого было содействие развитию определенных сооружений энергоснабжения в ускоренном порядке. В аннотации к закону и аргументации его принятия основной упор был сделан на необходимости содействовать использованию возобновляемых энергоресурсов, увеличивать мощности по производству электроэнергии, укреплять энергетическую безопасность и независимость, а также уменьшать административные барьеры для реализации проектов, которые в то время считались важными с точки зрения государственной энергобезопасности.

Таким образом, закон рассматривался как специальное решение для соответствующего периода времени и определенной геополитической ситуации, когда в интересах государства было как можно быстрее создать правовое регулирование для ускорения продвижения проектов по возобновляемым энергоресурсам. В то же время он был разработан как специальное регулирование наряду с уже существующими нормативами в области планирования развития территорий, оценки воздействия на окружающую среду и строительства.

Таким образом, целью доклада было выяснить, является ли сохранение упомянутого закона в виде отдельного специального регулирования по-прежнему целесообразным, учитывая развитие энергетической отрасли, действующее правовое регулирование и другие аспекты.

МКЭ пришло к выводу, что закон был обоснованным решением в условиях 2022 года, однако в текущей ситуации развитие возобновляемых энергоресурсов в Латвии происходит и без полноценного применения закона, в том числе цель по развитию солнечной энергетики по сути уже достигнута, в то время как для развития наземных ветроэлектростанций необходимо единое и системное регулирование, а не параллельный специальный порядок. Кроме того, закон создает необоснованные различные интерпретации и разное понимание его регулирования.

По мнению МКЭ, существующий специальный порядок должен применяться только к тем проектам, продвижение которых уже начато в рамках закона. В настоящее время на стадии принятия решения об утверждении Кабинетом министров находятся три проекта ветроэлектростанций.

На заседании правительства во вторник планируется обсудить проекты строительства ветропарков "Eko Ziemeļi", "Kurzeme" и "K2 Ventum", свидетельствует информация на портале правовых актов.

Из повестки дня заседания правительства следует, что во вторник планируется принять решение об утверждении строительства всех трех проектов, однако премьер-министр Эвика Силиня в понедельник вечером заявила в соцсети "Twitter", что МКЭ придется продолжить диалог с самоуправлением и жителями, чтобы найти сбалансированное решение о дальнейшем развитии проекта ветроэлектростанции "K2 Ventum".

Ветропарк "K2 Ventum" планируется построить в Южно-Курземском крае. Предусмотрено до 46 турбин, мощность одной турбины составит от 6,2 до 7 МВт. Общий объем производства планируется до 1038 гигаватт-часов (ГВт/ч) в год.

В свою очередь, ветропарк "Kurzeme" планируется построить в Зирньской и Пампальской волостях Салдусского края и в Скрундской волости Кулдигского края. Предусмотрена установка максимум 21 турбины, мощность каждой составит от 6 до 7,2 МВт. Общий объем производства планируется до 661 ГВт/ч в год.

Ветропарк "Eko Ziemeļi" планируется построить в Эдольской и Падурской волостях Кулдигского края. Предусмотрено до 20 турбин мощностью от 6,2 до 7,2 МВт каждая. Общий объем производства планируется до 536 ГВт/ч в год.

До 30 апреля 2026 года МКЭ должно подать в Кабмин законопроект о признании закона утратившим силу. Одновременно МКЭ должно подготовить предложения ко второму чтению закона об оценке воздействия на окружающую среду.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

