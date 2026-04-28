По мнению автора, ситуация показывает, что государство за более чем 30 лет независимости не смогло полностью урегулировать вопросы использования латышского языка в сфере обслуживания. В публикации отмечается, что подобные объявления, на первый взгляд незначительные, на самом деле отражают сохраняющиеся последствия русификации и вызывают недовольство у части общества.

Автор также считает, что в общественном пространстве необходимо более строго контролировать использование государственного языка и даже предлагает рассмотреть возможность исключения русского языка как языка обслуживания клиентов.

В связи с этим к проверке ситуации призвали Valsts valodas centrs, а также указали на необходимость оценить соответствие объявления требованиям законодательства. Упоминается, что вакансия была связана с компанией Augļu pasaule, деятельность которой, по мнению автора обращения, должна быть проверена ответственными органами.

Продавца искали на Рижский центральный рынок.