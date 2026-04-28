Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 13:15

Важно

В социальных сетях разгорелась дискуссия после публикации объявления о работе, в котором первым требованием было указано обслуживание клиентов на русском языке, а знание латышского языка — лишь на базовом уровне. Автор публикации утверждает, что подобные требования противоречат действующему законодательству и свидетельствуют о более широкой проблеме использования государственного языка.

По мнению автора, ситуация показывает, что государство за более чем 30 лет независимости не смогло полностью урегулировать вопросы использования латышского языка в сфере обслуживания. В публикации отмечается, что подобные объявления, на первый взгляд незначительные, на самом деле отражают сохраняющиеся последствия русификации и вызывают недовольство у части общества.

Автор также считает, что в общественном пространстве необходимо более строго контролировать использование государственного языка и даже предлагает рассмотреть возможность исключения русского языка как языка обслуживания клиентов.

В связи с этим к проверке ситуации призвали Valsts valodas centrs, а также указали на необходимость оценить соответствие объявления требованиям законодательства. Упоминается, что вакансия была связана с компанией Augļu pasaule, деятельность которой, по мнению автора обращения, должна быть проверена ответственными органами.

Продавца искали на Рижский центральный рынок.

Комментарии (2)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (1)

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро (2)

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль (2)

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь (2)

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу (2)

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (2)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (2)

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду (2)

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

