Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) расторгло договор с предыдущим разработчиком платформы — компанией «RIX Technologies» — и предложило вместо него привлечь к работе три госкомпании.

По словам советницы министра Сабине Спурке, такое решение принято для обеспечения неоспоримой легитимности предстоящих выборов в Сейм и избежания репутационных рисков. Выбор пал именно на эти предприятия, поскольку в их управлении участвует государство, они имеют большой опыт реализации важных IT-проектов и обладают высококвалифицированными специалистами.

Договор с «RIX Technologies» был расторгнут из-за невыполнения компанией взятых на себя обязательств.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что сохраняет осторожную оценку решения, однако подчеркнул, что выбор этих компаний говорит об их профессионализме и надёжности. Он отметил, что в вопросе проведения выборов — основы демократии — ошибок быть не должно.

Министр земледелия Армандс Краузе добавил, что LVM обладает сильной IT-командой и уже создала уникальные системы, такие как приложение «LVM GEO».

Решение о передаче разработки трём государственным компаниям должно обеспечить соблюдение сроков и минимизировать риски для легитимности парламентских выборов.