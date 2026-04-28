Кабмин передал разработку электронной системы выборов госкомпаниям

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 13:53

Новости Латвии

LETA

Кабинет министров на заседании по управлению кризисами во вторник решил передать разработку системы электронных выборов государственным или частично государственным компаниям — «Latvijas mobilais telefons» (LMT), «Tet» и «Latvijas valsts meži» (LVM).

Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) расторгло договор с предыдущим разработчиком платформы — компанией «RIX Technologies» — и предложило вместо него привлечь к работе три госкомпании.

По словам советницы министра Сабине Спурке, такое решение принято для обеспечения неоспоримой легитимности предстоящих выборов в Сейм и избежания репутационных рисков. Выбор пал именно на эти предприятия, поскольку в их управлении участвует государство, они имеют большой опыт реализации важных IT-проектов и обладают высококвалифицированными специалистами.

Договор с «RIX Technologies» был расторгнут из-за невыполнения компанией взятых на себя обязательств.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что сохраняет осторожную оценку решения, однако подчеркнул, что выбор этих компаний говорит об их профессионализме и надёжности. Он отметил, что в вопросе проведения выборов — основы демократии — ошибок быть не должно.

Министр земледелия Армандс Краузе добавил, что LVM обладает сильной IT-командой и уже создала уникальные системы, такие как приложение «LVM GEO».

Решение о передаче разработки трём государственным компаниям должно обеспечить соблюдение сроков и минимизировать риски для легитимности парламентских выборов.

Комментарии (0)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Важно 0 комментариев

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Важно 0 комментариев

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Животные 0 комментариев

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Важно 0 комментариев

 

 

Важно 0 комментариев

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

