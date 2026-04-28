Вы стареете быстрее из-за еды? Ученые нашли неожиданные привычки

Учёные всё чаще говорят: привычки за столом могут ускорять старение не хуже стресса или недосыпа. И многие из них выглядят совершенно безобидно.

Например, постоянные перекусы. Когда еда поступает почти без перерывов, клетки всё время находятся в режиме «роста» — и у них просто не остаётся времени на восстановление.

«Организму нужно время без еды, чтобы заняться ремонтом», — отмечают исследователи.

Есть и другой фактор — сахар и рафинированные продукты. Они запускают процесс, при котором белки в организме буквально «засахариваются». В результате кожа теряет упругость, а ткани становятся более жёсткими.

Причём эффект усиливается при жарке и гриле: чем выше температура — тем больше веществ, связанных со старением, образуется прямо в еде.

Но дело не только в сладком.

Избыток жирной пищи без клетчатки может «перенастроить» иммунитет в сторону воспаления. А нехватка витаминов группы B — повлиять на память и работу мозга.

Есть и менее очевидные вещи: поздние плотные ужины, дефицит полезных жиров, слишком мало овощей и фруктов.

И вот как может выглядеть более «дружелюбный» для организма день:

Утро — яйца с шпинатом и грибами

День — салат с жирной рыбой (например, скумбрией)

Вечер — овощное блюдо с бобовыми и цельными злаками

Перекус — груша и горсть орехов, зелёный чай

Такой рацион даёт клетчатку, полезные жиры и время на восстановление между приёмами пищи.

Потому что старение — это не только годы.

Иногда это ещё и привычки, которые повторяются каждый день.