Вы стареете быстрее из-за еды? Ученые нашли неожиданные привычки

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 14:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда дело не в возрасте — а в том, как именно мы едим каждый день.

Учёные всё чаще говорят: привычки за столом могут ускорять старение не хуже стресса или недосыпа. И многие из них выглядят совершенно безобидно.

Например, постоянные перекусы. Когда еда поступает почти без перерывов, клетки всё время находятся в режиме «роста» — и у них просто не остаётся времени на восстановление.

«Организму нужно время без еды, чтобы заняться ремонтом», — отмечают исследователи.
Есть и другой фактор — сахар и рафинированные продукты. Они запускают процесс, при котором белки в организме буквально «засахариваются». В результате кожа теряет упругость, а ткани становятся более жёсткими.

Причём эффект усиливается при жарке и гриле: чем выше температура — тем больше веществ, связанных со старением, образуется прямо в еде.

Но дело не только в сладком.

Избыток жирной пищи без клетчатки может «перенастроить» иммунитет в сторону воспаления. А нехватка витаминов группы B — повлиять на память и работу мозга.

Есть и менее очевидные вещи: поздние плотные ужины, дефицит полезных жиров, слишком мало овощей и фруктов.

И вот как может выглядеть более «дружелюбный» для организма день:

Утро — яйца с шпинатом и грибами
День — салат с жирной рыбой (например, скумбрией)
Вечер — овощное блюдо с бобовыми и цельными злаками
Перекус — груша и горсть орехов, зелёный чай

Такой рацион даёт клетчатку, полезные жиры и время на восстановление между приёмами пищи.

Потому что старение — это не только годы.
Иногда это ещё и привычки, которые повторяются каждый день.

Комментарии (0)
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

