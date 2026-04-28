Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Сумма компенсации не раскрывается. Верховный суд лишь подтвердил обязанность театра русской драмы имени Чехова возместить Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Конкурс был остановлен без результата уже после вскрытия предложений. Театр объяснял это желанием изменить техническую документацию - якобы из-за неясной спецификации и необходимости дополнительной услуги.

Biļešu paradīze, которая подала своё предложение, обжаловала прекращение конкурса в Бюро по надзору за закупками. Там жалобу отклонили. После этого компания пошла в административный суд.

Административный районный суд установил, что Бюро по надзору за закупками необоснованно оставило жалобу Biļešu paradīze без рассмотрения, а прекращение первоначального конкурса признал незаконным.

Суд пришёл к выводу, что театр прекратил конкурс не по объективным причинам. Указанные основания были формальными, а объяснения - непоследовательными и противоречивыми.

Дополнительный удар по позиции театра - история с финансовыми предложениями. Перед повторным конкурсом в Электронной системе закупок на короткое время стали публично доступны финансовые предложения участников. Это создало риск нарушения честной конкуренции: второй претендент в повторном конкурсе подал предложение значительно дешевле, чем раньше.

Верховный суд согласился с выводами первой инстанции. По его оценке, объективных оснований для прекращения конкурса не было: театр пытался исправить несущественные недостатки положения, но само прекращение создало серьёзные риски для конкуренции.

Суд указал, что предложение Biļešu paradīze соответствовало требованиям первоначального конкурса, и именно этой компании должны были дать право заключить договор. Размер упущенной прибыли суд признал доказанным на основе разумных расчётов и обязал театр русской драмы имени Чехова выплатить компенсацию.

По данным Firmas.lv, оборот Biļešu paradīze в прошлом году составил 3,74 миллиона евро, прибыль - 1,67 миллиона евро. Компания зарегистрирована в 1998 году, её основной капитал - 37 500 евро. Владельцем Biļešu paradīze является AS Delfi, входящая в эстонский концерн Ekspress Grupp.