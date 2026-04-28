Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 15:43

Важно 0 комментариев

 

Государственная полиция предлагает прокуратуре предъявить обвинение должностному лицу компании, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов, сообщает агентство LETA. Речь идёт о возможном присвоении 41 313 евро, принадлежавших жителям.

Следствие установило, что компания работала в сфере управления многоквартирными домами. По версии полиции, её должностное лицо в течение длительного времени могло присваивать деньги, предназначенные для обслуживания домов, а также уклоняться от уплаты налогов.

Уголовный процесс начали осенью 2020 года после нескольких заявлений жителей. Они сообщили о возможных недобросовестных действиях со стороны управляющего многоквартирными домами.

Подозреваемый - мужчина 1981 года рождения. По данным полиции, с 31 июля 2018 года по 1 августа 2020 года, занимаясь хозяйственной деятельностью, он мог присвоить доверенные владельцами квартир финансовые средства на сумму 41 313 евро.

Главные новости

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
Важно

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

