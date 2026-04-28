Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Государственная полиция предлагает прокуратуре предъявить обвинение должностному лицу компании, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов, сообщает агентство LETA. Речь идёт о возможном присвоении 41 313 евро, принадлежавших жителям.

Следствие установило, что компания работала в сфере управления многоквартирными домами. По версии полиции, её должностное лицо в течение длительного времени могло присваивать деньги, предназначенные для обслуживания домов, а также уклоняться от уплаты налогов.

Уголовный процесс начали осенью 2020 года после нескольких заявлений жителей. Они сообщили о возможных недобросовестных действиях со стороны управляющего многоквартирными домами.

Подозреваемый - мужчина 1981 года рождения. По данным полиции, с 31 июля 2018 года по 1 августа 2020 года, занимаясь хозяйственной деятельностью, он мог присвоить доверенные владельцами квартир финансовые средства на сумму 41 313 евро.