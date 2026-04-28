Того и гляди кирпич на голову упадёт: здание Сейма решено реконструировать

Как отмечают в компании, техническое состояние здания сейчас оценивается как критическое — последний капитальный ремонт проводился более 40 лет назад. Основные проблемы связаны с прочностью конструкций, отсутствием гидроизоляции и изношенными инженерными коммуникациями. В результате часть помещений уже закрыта или ограничена к использованию.

Проект реконструкции предусматривает восстановление исторического здания и его адаптацию к современным требованиям парламентской работы, а также обеспечение более открытой работы парламента. На время реализации проекта здание по адресу улица Екаба, 11 передано в управление VNĪ, имеющей опыт реализации крупных государственных строительных проектов.