Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

-На этом фоне любопытен подход немецких судов. В одном деле профессор права, регулярно ездивший на автобусе в Люксембург, оспорил законность пограничного контроля — фактически, проверки документов. Повод, по нашим меркам, почти бытовой.

Однако административный суд в Германии встал на его сторону. Ключевой аргумент: государство не доказало наличие реальной и системной угрозы госбезопасности, которая оправдывала бы такие меры.

Да, в обоснование приводились отдельные случаи преступлений, совершённых мигрантами. Но суд отметил: единичные инциденты — это ещё не тенденция. Не было представлено статистики, подтверждающей системный характер угрозы или перегрузку правоохранительных органов.

Иными словами: сам по себе факт преступлений не даёт карт бланш на введение пограничного контроля.

Этот подход представляется здравым. Если угрозы безопасности становятся частью повседневной реальности, это не повод отказываться от прав человека. Напротив — это тест на способность государства их соблюдать именно в сложных условиях.