Кто в сторону Бауски? 1 мая велопробег — дороги будут перекрыты (КАРТА)

Со своей стороны администрация Кекавского края уточняет:
1 мая в Кекаве, во время велопробега ожидаются изменения в организации движения!
Сообщаем о планируемых ограничениях движения на крупных государственных автомагистралях А7 (Бауское шоссе) и А5 (Рижская объездная), а также на участках дорог Р85, Р89 и Р90, а также в районе центра города Кекава.
Время и маршруты ограничения движения:
9.00 - 11.00 - ограничат движение по трассе Кекава - Даугмале - Балдоне - Кекава (45 км).
13.00 - 13.50 - в центре Кекавы, где будет проходить семейная дистанция (7 км).
14.30 - 15.40 - ограничат движение по маршруту Кекава - Пулкарне - Кекава (20 км).
Движение во время соревнований будут регулировать ГП и полиция Кекавского муниципалитета.
Водителям рекомендуется вовремя планировать поездки и соблюдать дорожные инструкции!
Участникам велосипедного движения, которых не будет включать в период проверки, просят соблюдать правила дорожного движения и двигаться по правой стороне дороги.