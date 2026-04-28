Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Летим или не летим? Летние путешествия под знаком неопределенности

28 апреля, 2026 13:05

Мир 0 комментариев

Лето обычно является временем активных путешествий. Тенденции на данный момент, в апреле, показывают, что так будет и в этом году. Однако, как сообщают международные медиа и специализированные туристические сайты, авиапассажирам следует считаться с рисками хаоса в аэропортах, более высокими ценами на билеты и даже отменами рейсов.

Наблюдавшиеся и ранее проблемы авиационной отрасли обострил военный конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива. Важно понимать, что напряженность на Ближнем Востоке создает ограничения в поставках реактивного топлива, используемого авиационной отраслью.

В то же время эксперты отрасли указывают, что даже если в дальнейшем судоходство в Ормузском проливе будет осуществляться без ограничений, потребуется еще некоторое время, прежде чем нефть и реактивное топливо поступят к клиентам в Европе и Азии.

Также потребуется время для возобновления производства нефти и реактивного топлива, которое было остановлено из-за боевых действий, начавшихся на Ближнем Востоке 28 февраля этого года с авиаударов США и Израиля по Ирану.

Агентство новостей "Reuters" отмечает, что европейские авиакомпании готовятся к сложному лету, поскольку растут опасения, что нехватка топлива может вызвать даже массовую отмену рейсов.

Нарушения глобальных поставок нефти, вызванные военным конфликтом на Ближнем Востоке, увеличили цены на дальнемагистральные перелеты из Европы более чем на 100 долларов США (более 83 евро). Это, вероятно, приведет к росту цен на билеты.

Рост цен на реактивное топливо увеличил средние расходы на топливо на 88 евро на каждого пассажира на дальнемагистральных рейсах из Европы и на 29 евро на рейсах внутри Европы, сообщает "Reuters".

Стоимость реактивного топлива на одного пассажира для рейса из Барселоны в Берлин уже в ближайшее время может вырасти на 26 евро, а для трансатлантического перелета из Парижа в Нью-Йорк - на 129 евро.

Несколько медиа цитируют предупреждение главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, сделанное 16 апреля, о том, что запасов реактивного топлива Европе хватит лишь на шесть недель.

Международное энергетическое агентство в своем отчете указывает, что запасы достигнут критической точки в июне, если Европа не сможет заменить как минимум половину импорта из Ближнего Востока другими решениями.

В своем ежемесячном отчете о рынке нефти Международное энергетическое агентство, консультирующее 32 государства-участника по вопросам энергоснабжения и безопасности, отмечает, что экспорт из региона Персидского залива является крупнейшим источником реактивного топлива на мировом рынке.

Нефтеперерабатывающие заводы в странах Азии, например в Индии и Китае, сами зависят от импорта сырой нефти с Ближнего Востока.

(Diena)

Главные новости

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Важно

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Важно

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Важно

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Читать
Загрузка

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Читать

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Животные 15:19

Животные 0 комментариев

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Читать

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Читать

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Читать

Того и гляди кирпич на голову упадёт: здание Сейма решено реконструировать

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

Читать