Летим или не летим? Летние путешествия под знаком неопределенности

Наблюдавшиеся и ранее проблемы авиационной отрасли обострил военный конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива. Важно понимать, что напряженность на Ближнем Востоке создает ограничения в поставках реактивного топлива, используемого авиационной отраслью.

В то же время эксперты отрасли указывают, что даже если в дальнейшем судоходство в Ормузском проливе будет осуществляться без ограничений, потребуется еще некоторое время, прежде чем нефть и реактивное топливо поступят к клиентам в Европе и Азии.

Также потребуется время для возобновления производства нефти и реактивного топлива, которое было остановлено из-за боевых действий, начавшихся на Ближнем Востоке 28 февраля этого года с авиаударов США и Израиля по Ирану.

Агентство новостей "Reuters" отмечает, что европейские авиакомпании готовятся к сложному лету, поскольку растут опасения, что нехватка топлива может вызвать даже массовую отмену рейсов.

Нарушения глобальных поставок нефти, вызванные военным конфликтом на Ближнем Востоке, увеличили цены на дальнемагистральные перелеты из Европы более чем на 100 долларов США (более 83 евро). Это, вероятно, приведет к росту цен на билеты.

Рост цен на реактивное топливо увеличил средние расходы на топливо на 88 евро на каждого пассажира на дальнемагистральных рейсах из Европы и на 29 евро на рейсах внутри Европы, сообщает "Reuters".

Стоимость реактивного топлива на одного пассажира для рейса из Барселоны в Берлин уже в ближайшее время может вырасти на 26 евро, а для трансатлантического перелета из Парижа в Нью-Йорк - на 129 евро.

Несколько медиа цитируют предупреждение главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, сделанное 16 апреля, о том, что запасов реактивного топлива Европе хватит лишь на шесть недель.

Международное энергетическое агентство в своем отчете указывает, что запасы достигнут критической точки в июне, если Европа не сможет заменить как минимум половину импорта из Ближнего Востока другими решениями.

В своем ежемесячном отчете о рынке нефти Международное энергетическое агентство, консультирующее 32 государства-участника по вопросам энергоснабжения и безопасности, отмечает, что экспорт из региона Персидского залива является крупнейшим источником реактивного топлива на мировом рынке.

Нефтеперерабатывающие заводы в странах Азии, например в Индии и Китае, сами зависят от импорта сырой нефти с Ближнего Востока.

