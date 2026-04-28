Это лето не будет спокойным: начальник погранохраны

В этом году организованное Белоруссией передвижение нелегальных мигрантов через латвийско-белорусскую границу ожидается таким же интенсивным, как и в прошлом году, заявил во вторник в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Пуятс рассказал, что после суровой и сравнительно спокойной зимы в апреле на границе уже ощущается постоянное давление нелегальных мигрантов, поэтому он не ожидает спокойного лета и предполагает, что этот год с точки зрения нелегальной миграции будет весьма напряженным, а тенденции будут схожи с прошлогодними.

Начальник погранохраны признал, что конфликт на Ближнем Востоке может увеличить число нелегальных мигрантов из этого региона: у пограничников есть информация, что этих людей целенаправленно вербуют, чтобы через Россию и Беларусь переправить в Европу.

Пуятс вновь подчеркнул, что в целом "промысел" нелегальной миграции разработан основательно, при этом организованная преступность сотрудничает с белорусскими должностными лицами. У этих мигрантов нет цели попасть в Латвию как в безопасную страну, чтобы просить здесь убежища, они пытаются проникнуть в Европейский союз в основном с целью добраться до Германии.

В этом году задержано 18 перевозчиков нелегальных мигрантов, из них десять были иностранцами и восемь - граждане Латвии.

В области инфраструктуры еще предстоит завершить оснащение восточной границы Латвии технологическими решениями, признал Пуятс. К концу года работы должны быть завершены, благодаря чему технологические возможности латвийских служб по выявлению нарушителей границы возрастут.

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта
А был ли смысл? Во сколько Латвии обошлось участие в зимней Олимпиаде

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло?

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Прогноз на майские праздники: до плюс 23

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

