Это лето не будет спокойным: начальник погранохраны

Пуятс рассказал, что после суровой и сравнительно спокойной зимы в апреле на границе уже ощущается постоянное давление нелегальных мигрантов, поэтому он не ожидает спокойного лета и предполагает, что этот год с точки зрения нелегальной миграции будет весьма напряженным, а тенденции будут схожи с прошлогодними.

Начальник погранохраны признал, что конфликт на Ближнем Востоке может увеличить число нелегальных мигрантов из этого региона: у пограничников есть информация, что этих людей целенаправленно вербуют, чтобы через Россию и Беларусь переправить в Европу.

Пуятс вновь подчеркнул, что в целом "промысел" нелегальной миграции разработан основательно, при этом организованная преступность сотрудничает с белорусскими должностными лицами. У этих мигрантов нет цели попасть в Латвию как в безопасную страну, чтобы просить здесь убежища, они пытаются проникнуть в Европейский союз в основном с целью добраться до Германии.

В этом году задержано 18 перевозчиков нелегальных мигрантов, из них десять были иностранцами и восемь - граждане Латвии.

В области инфраструктуры еще предстоит завершить оснащение восточной границы Латвии технологическими решениями, признал Пуятс. К концу года работы должны быть завершены, благодаря чему технологические возможности латвийских служб по выявлению нарушителей границы возрастут.