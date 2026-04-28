«Может ли Путин напасть на Латвию?» Кудорс признает, что ошибался в своей оценке (2)

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 08:33

Важно 2 комментариев

«Война, конечно, возможна, потому что мы не можем оценивать президента России Владимира Путина в рациональных категориях. Я иногда совершал ошибку, оценивая его слишком рационально, думая, что он этого не сделает, что это ему невыгодно», — сказал эксперт по международным отношениям Андис Кудорс в интервью политологу Филипсу Раевскису, пишет  nra.lv.

«Ну и что, если это невыгодно? Русский писатель Фёдор Достоевский говорил, что человек не всегда делает то, что ему выгодно. Но если судить по возможностям, то когда у России была длинная линия фронта с Украиной, она не смогла её удержать. Они бежали, украинцы наступали, и они остаются с тем, что смогли утащить. А где финская граница, где Балтия? У них нет возможностей!» — сказал Кудорс.

По его мнению, тогда возникает вопрос: неужели Путин больше не хочет нормальной жизни? У него есть дети – официальные и неофициальные, подчеркнул Кудорс.

Что благоприятно для нас в этой ситуации? Тот факт, что немцы опасаются скорого начала войны. Нам это нужно, без этого они бы не двигались и ничего не делали. Тех, кого десятилетиями держали в пацифизме, американцы держали так же, как и японцев, в Японии тоже 50 000 американских солдат. Для нас важно, чтобы немцы, встав на сторону справедливости, почувствовали, что могут помочь добру силой, чтобы их комплексы по поводу Второй мировой войны изменились и исчезли, считает эксперт по международным отношениям Кудорс.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено
Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено

Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта
Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта (1)

А был ли смысл? Во сколько Латвии обошлось участие в зимней Олимпиаде (2)

Важно 2 комментариев

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок (2)

Выбор редакции 2 комментариев

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло? (2)

Всюду жизнь 2 комментариев

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе… (2)

Важно 2 комментариев

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена (2)

Важно 2 комментариев

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check (2)

Выбор редакции 2 комментариев

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Прогноз на майские праздники: до плюс 23 (2)

Важно 2 комментариев

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

