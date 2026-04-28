«Ну и что, если это невыгодно? Русский писатель Фёдор Достоевский говорил, что человек не всегда делает то, что ему выгодно. Но если судить по возможностям, то когда у России была длинная линия фронта с Украиной, она не смогла её удержать. Они бежали, украинцы наступали, и они остаются с тем, что смогли утащить. А где финская граница, где Балтия? У них нет возможностей!» — сказал Кудорс.

По его мнению, тогда возникает вопрос: неужели Путин больше не хочет нормальной жизни? У него есть дети – официальные и неофициальные, подчеркнул Кудорс.

Что благоприятно для нас в этой ситуации? Тот факт, что немцы опасаются скорого начала войны. Нам это нужно, без этого они бы не двигались и ничего не делали. Тех, кого десятилетиями держали в пацифизме, американцы держали так же, как и японцев, в Японии тоже 50 000 американских солдат. Для нас важно, чтобы немцы, встав на сторону справедливости, почувствовали, что могут помочь добру силой, чтобы их комплексы по поводу Второй мировой войны изменились и исчезли, считает эксперт по международным отношениям Кудорс.