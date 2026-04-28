Война в Украине: новая атака дронов на Туапсе — опять горит НПЗ

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники», — сообщил рано утром оперативный штаб администрации Краснодарского края.

Ранее источники Reuters сообщали, что ​Туапсинский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», был ‌вынужден приостановить переработку нефти ​с 16 апреля после атаки украинских БПЛА на порт Туапсе.

Атаки на Туапсе продолжались в течение месяца и привели к сильным пожарам на объектах нефтепереработки, загрязнению воздуха и воды.

Генштаб ВСУ накануне утверждал, что «подтверждено уничтожение» 24 резервуаров в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в результате еще одной атаки, совершенной 20 апреля, а также повреждение четырех резервуаров.

Туапсинский НПЗ ориентирован на экспорт и с единственной установкой первичной переработки нефти АВТ-12 ​мощностью 12 млн ⁠тонн в год не выпускает ‌автобензины и дизтопливо ‌для внутреннего рынка. Завод производит на экспорт нафту, ​сернистое дизтопливо, мазут ‌и вакуумный газойль.

Собирают нефть экскаватором: как в Туапсе справляются с экологической катастрофой

...Пожар в Туапсе потушили, но река и городской пляж в мазуте, разлив нефти угрожает морю. Как разворачивается экологическая катастрофа в Туапсе, где из-за атаки дронов повреждены нефтеналивные терминалы?

«Нашла птичку. Нужна помощь в поимке», — пишет в чате волонтеров женщина, фотографируя сидящую на камнях чомгу. Птица сидит так близко от человека потому, что не может улететь: все перья в нефтепродуктах.

«У нас тут тоже птички в Тюменском, тоже поймать не сможем, убегают в море», — жалуются другие участники чата.

«Ох, в Анапе их ловили волонтеры-ловцы: с опытом и умением, поэтому не переживайте, если не получается, — утешают из Анапы. — Пока найдите для них коробки и сделайте дырки. Это чтобы было удобно перевозить (так перевозили в Анапе)».

Разлив нефти в Туапсе — серьезная экологическая катастрофа, но совсем не первая в этом регионе. В прошлом году в Анапе так же сидели на берегу запачкавшиеся в мазуте птицы, а пляжи так же чистили от мазута. Правда, пожара в Анапе не было: тогда в Керченском проливе затонули два танкера, а в апреле этого года в Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в порту.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

«Может ли Путин напасть на Латвию?» Кудорс признает, что ошибался в своей оценке
«Может ли Путин напасть на Латвию?» Кудорс признает, что ошибался в своей оценке (2)

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено
Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено

А был ли смысл? Во сколько Латвии обошлось участие в зимней Олимпиаде

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло?

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Прогноз на майские праздники: до плюс 23

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

