Война в Украине: новая атака дронов на Туапсе — опять горит НПЗ

Ранее источники Reuters сообщали, что ​Туапсинский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», был ‌вынужден приостановить переработку нефти ​с 16 апреля после атаки украинских БПЛА на порт Туапсе.

Атаки на Туапсе продолжались в течение месяца и привели к сильным пожарам на объектах нефтепереработки, загрязнению воздуха и воды.

Генштаб ВСУ накануне утверждал, что «подтверждено уничтожение» 24 резервуаров в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в результате еще одной атаки, совершенной 20 апреля, а также повреждение четырех резервуаров.

Туапсинский НПЗ ориентирован на экспорт и с единственной установкой первичной переработки нефти АВТ-12 ​мощностью 12 млн ⁠тонн в год не выпускает ‌автобензины и дизтопливо ‌для внутреннего рынка. Завод производит на экспорт нафту, ​сернистое дизтопливо, мазут ‌и вакуумный газойль.

Собирают нефть экскаватором: как в Туапсе справляются с экологической катастрофой

...Пожар в Туапсе потушили, но река и городской пляж в мазуте, разлив нефти угрожает морю. Как разворачивается экологическая катастрофа в Туапсе, где из-за атаки дронов повреждены нефтеналивные терминалы?

«Нашла птичку. Нужна помощь в поимке», — пишет в чате волонтеров женщина, фотографируя сидящую на камнях чомгу. Птица сидит так близко от человека потому, что не может улететь: все перья в нефтепродуктах.

«У нас тут тоже птички в Тюменском, тоже поймать не сможем, убегают в море», — жалуются другие участники чата.

«Ох, в Анапе их ловили волонтеры-ловцы: с опытом и умением, поэтому не переживайте, если не получается, — утешают из Анапы. — Пока найдите для них коробки и сделайте дырки. Это чтобы было удобно перевозить (так перевозили в Анапе)».

Разлив нефти в Туапсе — серьезная экологическая катастрофа, но совсем не первая в этом регионе. В прошлом году в Анапе так же сидели на берегу запачкавшиеся в мазуте птицы, а пляжи так же чистили от мазута. Правда, пожара в Анапе не было: тогда в Керченском проливе затонули два танкера, а в апреле этого года в Туапсе украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в порту.