Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло?

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 10:20

Всюду жизнь

В турецкой провинции Синоп двухлетний мальчик пропал во время поездки с дедушкой и бабушкой. Семья приехала в деревню за песком на тракторе, когда ребёнок вдруг просто исчез из виду.

Поиски продолжались около 10 часов. К ним подключились местные жители, спасательные службы и жандармерия. В итоге мальчика нашли примерно в трёх километрах от места исчезновения - в горной местности.

Ребёнок был жив и, по данным турецких СМИ, просто спал на солнце. Он хорошенько прогулялся по окрестностям, затем забрался на холм и просто уснул под весенним солнцем.

После обнаружения малыша, обескураженного паникой, которую он нечаянно создал, передали медикам для проверки. Сообщалось, что его состояние было хорошим.

История быстро разошлась в турецких СМИ: тревожные поиски закончились кадрами, на которых ребёнка находят спящим и невредимым.

 

Главные новости

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Важно

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено
Эксклюзив

Одни дома: социальная помощь для одиноких стариков — кому и что положено

Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта
Важно

Чего не нужно делать при повышении цен на продукты: советы эксперта (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А был ли смысл? Во сколько Латвии обошлось участие в зимней Олимпиаде

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

-Мы живем с внуком, ему 12 лет, и следим за всеми крупными спортивными событиями, в том числе наблюдали и за Олимпиадой в Милане. Болели за Латвию. А еще смотрели, какие костюмы у команд других стран, как они вышли на церемонию. Как мы поняли по новостям, государство не поскупилось на Олимпиаду, туда ездили члены правительства, представители правящих партий. Интересно, во сколько обошлось бюджету участие в этих соревнованиях? Нигде не видели этой информации. Стоила ли овчинка выделки, как говорится. Хотя помним старое правило: главное - не выигрывать, а участвовать...

Читать
Загрузка

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Предприятие Lapsu Mājas Siers столкнулось с серьёзной проблемой и просит помощи у жителей.

Читать

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Важно 10:18

Важно 0 комментариев

-Если любое опасение можно объявить угрозой государственной безопасности, это подрывает саму идею законности и защиты прав человека, - пишет Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Читать

«И это на 12-м году войны!» Президент России владеет в Юрмале санаторием: адвокат возмущена

Важно 10:13

Важно 0 комментариев

В Реестре предприятий Латвии по-прежнему числится филиал Управления делами президента Российской федерации — санаторий «Янтарный Берег» (или «Детский медицинский центр»), зарегистрированный под номером 40003009618. Это происходит, несмотря на то, что Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

Читать

Сама не знает, о чём говорит: высказывания Ланги проверил Re:Check

Выбор редакции 10:12

Выбор редакции 0 комментариев

Депутат рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) в программе Латвийского радио «Labrīt!» высказала мнение, что языковая политика должна стать жёстче по отношению к людям, которые в публичном пространстве не говорят на государственном языке. В качестве примера она привела Германию, где отказ разговаривать с полицейским на немецком языке якобы считается сопротивлением властям. Политик также заявила, что в Литве при обслуживании клиентов запрещено использовать языки третьих стран. Но это не соответствует действительности.

Читать

Прогноз на майские праздники: до плюс 23

Важно 10:08

Важно 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, в мае в Латвии ожидается резкое повышение температуры, но теплые по-летнему дни сменятся более холодной погодой.

Читать