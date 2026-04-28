Двухлетнего мальчика искали 10 часов: что с ним произошло?

Поиски продолжались около 10 часов. К ним подключились местные жители, спасательные службы и жандармерия. В итоге мальчика нашли примерно в трёх километрах от места исчезновения - в горной местности.
Ребёнок был жив и, по данным турецких СМИ, просто спал на солнце. Он хорошенько прогулялся по окрестностям, затем забрался на холм и просто уснул под весенним солнцем.
После обнаружения малыша, обескураженного паникой, которую он нечаянно создал, передали медикам для проверки. Сообщалось, что его состояние было хорошим.
История быстро разошлась в турецких СМИ: тревожные поиски закончились кадрами, на которых ребёнка находят спящим и невредимым.
In Turkey, a 2-year-old boy wandered off from his family causing the entire community & authorities to launch a search across fields & rocky terrain.— WTF (@mrwtffacts) April 26, 2026
He was eventually found… on a mountain peak.
Kicking back, arms behind his head, blissfully unaware of the panic he’d caused. pic.twitter.com/VaLL3kfIIS