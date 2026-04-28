Специалисты не помогут, нужно менять общество: психотерапевт о зашкаливающей статистике самоубийств (1)

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 11:35

Важно 1 комментариев

В прошлом году в Латвии было совершено 250 самоубийств. Это много или мало? Публицист Элита Вейдемане задала этот вопрос психотерапевту Нилсу Саксу Константинову, который рекомендует оценивать «много» и «мало», соотнося эти цифры с количеством населения — например, количество самоубийств на 100 000 человек. Приводит перевод их  интервью из "Неаткариги".

- На каком месте по количеству самоубийств находится Латвия?

- Одно из самых худших в мире. Выше нас — Литва. Если смотреть в мировом контексте, то рядом — Япония. Но в принципе мы находимся в верхней части мирового топа.

- В чём причина такого печального положения?

- Тут два вопроса. Во-первых, почему вообще такое большое количество людей решается на такой шаг? Во-вторых, почему именно в Латвии процент людей, решившихся на самоубийство, настолько высок? На первый вопрос однозначного ответа нет. Растёт также число легальных, так называемых ассистированных самоубийств. Но они не включаются в общую статистику самоубийств. Поэтому реальные цифры могут быть ещё выше.

Мы живём в эпоху, когда проблемы психики, эмоциональной и умственной сферы мы оцениваем как психиатрические проблемы. Но если говорить о самоубийствах, то психиатрия меньше всего способна объяснить этот феномен.

Социолог Дюркгейм исследовал, как различаются самоубийства среди католиков и протестантов. Разница связана не с каким-то заболеванием, а с обществом. У католиков количество самоубийств было значительно ниже, чем у протестантов. Одна из версий: у католиков более крепкие социальные связи, в то время как протестанты более трудолюбивы и поэтому более обеспечены. Кроме того, у католиков гораздо сильнее осуждение самоубийств. Но ясно одно: самоубийство — это социальный акт. Многие думают: у человека депрессия, если бы он вовремя начал лечиться, всё было бы хорошо. Это не так! Психиатрия не помогла снизить количество самоубийств. В Америке, кажется, произошла самое сильное психиатризация общества — люди получают медикаментозную помощь.

- Статистика показывает, что в Латвии мужчины чаще всего совершают самоубийства в возрасте от 40 до 50 лет.

- Немного необычные факты. Потому что обычно можно подумать, что наибольшее количество самоубийств бывает среди молодёжи и пожилых людей. Люди совершают самоубийства по очень конкретным причинам. Психическое здоровье — один из самых редких поводов. Мужчины совершают самоубийства обычно в двух случаях: по финансовым причинам или по причинам, связанным с отношениями. Плохо, что никто не посчитал нужным собирать эти данные. Причинами могут быть быстрые кредиты, долги по азартным играм. Ещё одна: жена ушла. Эти проблемы латвийские мужчины чаще всего не способны решать. В Латвии один из самых высоких показателей разводов и распавшихся семей. Наше общество — одно из самых «женских» по своей природе, поэтому мужчины «не дотягивают» до того способа решения проблем, какой есть у женщин. Мужчина в большинстве случаев видит только безвыходное положение.

Количество так называемых завершённых самоубийств выше у мужчин, попыток самоубийства больше со стороны женщин. Мужчины используют более радикальные методы.

Самоубийство — это коммуникация, это жест. Женщины чаще всего используют такие жесты, чтобы сообщить: им плохо, им нужна поддержка. Мужчины меньше хотят получать поддержку и принимают самоубийство как решение проблемы. К помощи можно прийти и в том случае, если человек начинает говорить о самоубийстве: это можно наблюдать среди молодёжи. Но существуют огромные очереди, чтобы попасть к психологу, и эти очереди часто очень трудно выстоять. Остаётся проглотить какие-нибудь таблетки — тогда помощь придёт быстрее. Но это значит, что ситуация эскалируется.

- Тогда у нас, получается, не хватает специалистов, которые могли бы помочь в таких ситуациях.

- Нет. Специалисты меньше всего тут помогут. Мы не видим, чтобы в странах с самыми широкими возможностями психиатрической помощи снижалось количество самоубийств. Более того: такая помощь может даже увеличить число самоубийств. В Америке на некоторых упаковках лекарств пишут, что этот препарат может повышать склонность к самоубийству.

- Получается, что снизить количество самоубийств невозможно?

- В первую очередь нужно думать о структуре общества. Самый эффективный способ — уменьшать причины самоубийств. В Норвегии один из самых высоких показателей самоубийств среди молодёжи. Норвежцы — большие охотники. Если какой-то молодой человек «сорвался» дома, ему было очень легко схватить отцовское охотничье оружие и застрелиться. Норвежцы приняли закон, что оружие должно храниться в запертом сейфе. Благодаря такой идеи удалось резко снизить проблему. Была проблема — теперь её нет. Это значит, что решения нужно искать не только в медицинской системе.

В случае Латвии нужно думать, как помочь человеку, который не понимает, что теперь делать со своей жизнью: возможно, стоит задуматься не столько об увеличении количества психиатров, сколько о специалистах по вопросам финансовой помощи.

- Но есть и такие неосязаемые вещи как, например, одиночество, чувство ненужности и тому подобное.

- Опять же тот же Дюркгейм. Он пришёл к выводу, что протестанты более одиноки, и во всём обществе семей становится всё меньше, люди живут всё более одиноко. Но у нас в Латвии есть хороший опыт с движением народных танцевальных коллективов и хоров, где люди во взрослом возрасте собираются вместе, компенсируя то, что семейные структуры распались, и занимаются чем-то совместным. На мой взгляд, поддерживать латышские хоры и танцевальные коллективы — это в большей степени вопрос здоровья, чем национальной культуры. Пение в хоре улучшает ментальное здоровье.

- Могут ли медикаменты, таблетки помочь подросткам, которые хотят совершить самоубийство?

- Короткий ответ: нет. Если мы запираем человека в камере или палате, где за ним наблюдают, это никак не решает проблему. Суицидальные причины у подростков совсем другие. Они не совершают самоубийства по финансовым причинам. Если в школах проводят социально-эмоциональный скрининг, спрашивая о самоубийствах, то — если у подростка раньше не было таких идей — мы создаём у него впечатление, что это один из способов избавиться от каких-то других, например, эмоциональных проблем. В подростковом возрасте у всех жизнь «тяжёлая», и всем нам хочется поддержки.

Но мы как общество легитимизировали тему самоповреждения и самоубийства, чтобы интерпретировать свои «непреодолимые» проблемы. То, что у подростков бывают суицидальные мысли — это нормально. Но реализовывать их — это редкие случаи.

- Мысли о самоубийстве у подростков и детей тоже не возникают на пустом месте. А могут ли взрослые вообще заметить изменения в поведении ребёнка или подростка?

- Самая частая причина изменений в поведении ребёнка или подростка — это события в школе. Согласно европейской статистике, количество самоубийств среди детей и подростков растёт именно в школьное время, а не во время каникул. И есть только одно эффективное средство против этих суицидальных мыслей: уменьшать в школах буллинг и помогать тем, кто от него пострадал. Не будем скрывать, что и отдельные учителя тоже занимаются буллингом. Молодые люди проводят в школе 80% своей жизни. Конечно, заметить изменения в поведении подростка сложно, потому что нет никакого инструмента или метода, чтобы понять, кто из молодых людей действительно совершит самоубийство. То же самое и со взрослыми: есть ли у конкретного человека депрессия или кризис, и в мире нет метода, который позволил бы выявить тех, кто действительно попытается совершить самоубийство. Среди молодёжи о самоубийстве и самоповреждении, возможно, думают несколько десятков процентов, но реально это сделают один или два человека.

- В 90-е годы был резкий рост количества самоубийств: это было связано с ухудшением экономических условий?

- Абсолютно точно. Экономические условия — одни из самых частых провокаторов самоубийств. Так было и в Латвии, и во всём мире. У многих людей рухнула жизнь. Когда в США в 30-е годы была Великая депрессия, был зафиксирован один из самых высоких показателей самоубийств в мире. Для взрослых — особенно для мужчин — вопрос денег является одним из самых важных. Большинство считает, что они должны заботиться о семье, поэтому — если ты не можешь о ней позаботиться — ты ничтожество. Иногда у мужчин появляется убеждение, что без них семье будет лучше.

- Что может свидетельствовать о серьёзности суицидального намерения у взрослого человека? Предсмертная записка? Припрятанные медикаменты? Исключённая возможность, что ему кто-то поможет? Избегание контактов с другими людьми?

- Если такие вещи обнаруживаются, то это огромные красные флаги. Человек пишет прощальное письмо, пытается избавиться от имущества, например, дарит кому-то. Однако в большинстве случаев люди не пишут предсмертных записок, они стараются сделать своё последнее дело тихо. В любом случае — когда мы чувствуем, что с человеком что-то не так, и особенно если мы этого человека хорошо знаем, мы можем понять, что нужно помочь. При этом не нужно обязательно концентрироваться только на самоубийстве, потому что у людей могут быть разные беды.

Самоубийства — это огромная проблема, и большую часть из них можно было бы предотвратить. Но нужно помнить, что они существовали всегда, и для многих людей это их страшный выбор. И мы никогда не сможем удержать всех, снизив количество самоубийств до нуля. Мы не можем возлагать на каждого из нас вину: я что-то не заметил и поэтому ничего не сделал. Но человек так решил, и этот выбор мы должны уважать. Каким бы этот выбор ни был…

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

