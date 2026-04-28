НАТО может из-за Трампа отказаться от ежегодных саммитов

Трамп неоднократно резко критиковал других членов НАТО, в последний раз - за то, что те не оказали Вашингтону более существенную поддержку в войне США и Израиля против Ирана.

Периодичность, с которой проходили саммиты НАТО в течение 77 лет ее существования, не всегда была одинаковой. Тем не менее с 2001 года их проводили каждый год. Так, 7-8 июля 2026 года союзники встретятся в Анкаре. Однако некоторые члены НАТО считают необходимым "снизить темп", рассказали собеседники агентства.

Возможный отказ от саммита НАТО в 2028 году

Один из дипломатов выразил мнение, что саммит Североатлантического альянса, намеченный на 2027 год в Албании, состоится, однако в 2028 году встреча может быть отменена. В этом году пройдут очередные выборы президента США, и Дональд Трамп сдаст президентские полномочия.

В ответ на запрос Reuters один из чиновников НАТО подчеркнул: "НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в период между саммитами союзники по НАТО продолжат проводить консультации и принимать решения относительно нашей общей безопасности".

Два собеседника упомянули Трампа как фактор, повлиявший на подобные размышления, но еще несколько указали, что они связаны с более долгосрочным планированием.