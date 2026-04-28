Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

НАТО может из-за Трампа отказаться от ежегодных саммитов

© Deutsche Welle 28 апреля, 2026 12:34

Мир 0 комментариев

"Я вас внимательно слушаю. Говорите!"

Руководство НАТО обдумывает возможность отказа от проведения ежегодных саммитов, сообщило агентство Reuters в понедельник, 27 апреля, со ссылкой на шесть собеседников - одного высокопоставленного европейского чиновника и пять дипломатов из государств Североатлантического альянса. Такой шаг позволил бы избежать трений при встрече участников подобных мероприятий с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания в Белом доме, указано в публикации.

Трамп неоднократно резко критиковал других членов НАТО, в последний раз - за то, что те не оказали Вашингтону более существенную поддержку в войне США и Израиля против Ирана.

Периодичность, с которой проходили саммиты НАТО в течение 77 лет ее существования, не всегда была одинаковой. Тем не менее с 2001 года их проводили каждый год. Так, 7-8 июля 2026 года союзники встретятся в Анкаре. Однако некоторые члены НАТО считают необходимым "снизить темп", рассказали собеседники агентства.

Возможный отказ от саммита НАТО в 2028 году

Один из дипломатов выразил мнение, что саммит Североатлантического альянса, намеченный на 2027 год в Албании, состоится, однако в 2028 году встреча может быть отменена. В этом году пройдут очередные выборы президента США, и Дональд Трамп сдаст президентские полномочия.

В ответ на запрос Reuters один из чиновников НАТО подчеркнул: "НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в период между саммитами союзники по НАТО продолжат проводить консультации и принимать решения относительно нашей общей безопасности".

Два собеседника упомянули Трампа как фактор, повлиявший на подобные размышления, но еще несколько указали, что они связаны с более долгосрочным планированием.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Важно

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Важно

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Важно

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Важно 15:43

Важно 0 комментариев

 

 

Читать
Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Читать

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Читать

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Животные 15:19

Животные 0 комментариев

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Читать

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

Важно 14:58

Важно 0 комментариев

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Читать

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

Новости Латвии 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Читать