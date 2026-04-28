Тирамису на полкилометра: в Лондоне побили сладкий рекорд

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 13:41

Всюду жизнь 0 комментариев

В Лондоне приготовили тирамису, которому понадобилась бы отдельная улица. Десерт растянулся на 440,6 метра и официально побил мировой рекорд.

За работу взялись около ста итальянских шеф-поваров. Они собрались в Chelsea Town Hall и прямо на месте, по правилам Guinness World Records, несколько часов выкладывали один огромный десерт из бисквита, кофе, маскарпоне и какао.

Предыдущий рекорд держался с 2019 года: тогда в Милане сделали тирамису длиной 273,5 метра. Лондонская версия оказалась почти на 170 метров длиннее.

Главное условие было простым только на словах: десерт нельзя было заранее собрать и просто привезти. Всё нужно было делать lвживую - слой за слоем, в одном помещении и под контролем судей.

В итоге получился не торт, а почти сладкая дорога из кофе и маскарпоне.
После фиксации рекорда гигантское тирамису не отправили в музей. Порции решили продать, а собранные деньги передать на благотворительность.

И, кажется, это тот редкий случай, когда фраза «ещё один кусочек» могла прозвучать совершенно без чувства вины.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке
Требуют хорошо знать русский, а не латышский: нацактивисты в шоке от объявления о работе на рынке (2)

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

