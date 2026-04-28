Тирамису на полкилометра: в Лондоне побили сладкий рекорд

За работу взялись около ста итальянских шеф-поваров. Они собрались в Chelsea Town Hall и прямо на месте, по правилам Guinness World Records, несколько часов выкладывали один огромный десерт из бисквита, кофе, маскарпоне и какао.

Предыдущий рекорд держался с 2019 года: тогда в Милане сделали тирамису длиной 273,5 метра. Лондонская версия оказалась почти на 170 метров длиннее.

Главное условие было простым только на словах: десерт нельзя было заранее собрать и просто привезти. Всё нужно было делать lвживую - слой за слоем, в одном помещении и под контролем судей.

В итоге получился не торт, а почти сладкая дорога из кофе и маскарпоне.

После фиксации рекорда гигантское тирамису не отправили в музей. Порции решили продать, а собранные деньги передать на благотворительность.

И, кажется, это тот редкий случай, когда фраза «ещё один кусочек» могла прозвучать совершенно без чувства вины.