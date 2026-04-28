Латвия запретила въезд Швыдкому из-за биеннале в Венеции

В черный список внесены спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой, куратор российского павильона Анастасия Карнеева, а также дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова, являющаяся вместе с Карнеевой совладелицей компании - оператора российского павильона.

"Запрет на въезд в Латвию вводится на неопределенный срок", - отмечается в заявлении МИД Латвии.

Возвращение РФ на Венецианскую биеннале

Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. О том, что на ней впервые с 2022 года будет представлена Россия, 3 марта сообщило издание ARTnews. В его публикации приводился комментарий, который заявил, что открытие павильона в 2026 году свидетельствует о "провале попыток Запада отменить российскую культуру".

Источник DW, близкий к команде павильона РФ в Венеции, сообщил, что список участников одобрил лично Михаил Швыдкой. "Павильон не будет оголтело пропагандистским, его основной месседж - настоящее искусство якобы находится вне политики и вне времени. Швыдкой считает, что на Западе устали от политизации, войны и культуры отмены - и поэтому сейчас самое подходящее время (для возвращения России на биеннале. - Ред.) с таким проектом", - указал он.

Новости о возвращении России на Венецианскую биеннале вызвали критику в Италии и многих других странах Евросоюза, а также в Брюсселе. Еврокомиссия заявила, что решение организаторов форума "несовместимо с коллективным ответом ЕС" на войну, развязанную Россией против Украины. "Если Фонд биеннале продолжит придерживаться решения о допуске России к участию, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, выделяемого Фонду биеннале", - отметили в Еврокомиссии.

Официальные представители форума в свою очередь подчеркивают, что дирекция не принимает решение об использовании национальных павильонов - они находятся в собственности государств, которые самостоятельно выбирают кураторов и комиссаров. В конце апреля жюри биеннале заявило, что РФ не сможет претендовать на награды.