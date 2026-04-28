Латвия запретила въезд Швыдкому из-за биеннале в Венеции

28 апреля, 2026 14:03

Власти Латвии объявили персонами нон грата трех граждан РФ в связи с российским участием в 61-й Венецианской биеннале. Решение приняла министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соответствии с положениями закона об иммиграции, заявил на своем сайте латвийский МИД в понедельник, 27 апреля.

В черный список внесены спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой, куратор российского павильона Анастасия Карнеева, а также дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова, являющаяся вместе с Карнеевой совладелицей компании - оператора российского павильона.

"Запрет на въезд в Латвию вводится на неопределенный срок", - отмечается в заявлении МИД Латвии.

Возвращение РФ на Венецианскую биеннале

Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. О том, что на ней впервые с 2022 года будет представлена Россия, 3 марта сообщило издание ARTnews. В его публикации приводился комментарий, который заявил, что открытие павильона в 2026 году свидетельствует о "провале попыток Запада отменить российскую культуру".

Источник DW, близкий к команде павильона РФ в Венеции, сообщил, что список участников одобрил лично Михаил Швыдкой. "Павильон не будет оголтело пропагандистским, его основной месседж - настоящее искусство якобы находится вне политики и вне времени. Швыдкой считает, что на Западе устали от политизации, войны и культуры отмены - и поэтому сейчас самое подходящее время (для возвращения России на биеннале. - Ред.) с таким проектом", - указал он.

Новости о возвращении России на Венецианскую биеннале вызвали критику в Италии и многих других странах Евросоюза, а также в Брюсселе. Еврокомиссия заявила, что решение организаторов форума "несовместимо с коллективным ответом ЕС" на войну, развязанную Россией против Украины. "Если Фонд биеннале продолжит придерживаться решения о допуске России к участию, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, выделяемого Фонду биеннале", - отметили в Еврокомиссии.

Официальные представители форума в свою очередь подчеркивают, что дирекция не принимает решение об использовании национальных павильонов - они находятся в собственности государств, которые самостоятельно выбирают кураторов и комиссаров. В конце апреля жюри биеннале заявило, что РФ не сможет претендовать на награды.

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам
Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам (1)

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Того и гляди кирпич на голову упадёт: здание Сейма решено реконструировать

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила закупку на разработку технического проекта реконструкции здания Сейма Латвии.

