Правительство на кризисном заседании решило срочно передать разработку избирательных систем госкомпаниям LMT, Tet и Latvijas valsts meži (LVM), сообщает агентство LETA. До этого Министерство умного управления и регионального развития разорвало договор с прежним разработчиком платформы выборов - RIX Technologies.

В министерстве утверждают, что компании выбраны из-за участия государства в их управлении, опыта крупных IT-проектов и наличия специалистов с сертификатами безопасности. LMT займётся доработкой информационной системы выборов, Tet - модулями платформы и аудитами, а LVM - онлайн-регистром избирателей, который должен позволить голосовать на любом участке.

Решение приняли без обычной процедуры публичной закупки. Власти ссылаются на норму закона, которая допускает исключение ради защиты существенных интересов национальной безопасности. Исключение обещают применять только для нужд выборов в Сейм 2026 года.

Премьер Эвика Силиня заявила, что у правительства было три варианта: оставить прежних разработчиков, привлечь новых или переходить к «ручным возможностям» на выборах. Разработка ключевых улучшений должна завершиться до 30 июня. Контрольную группу возглавит замгоссекретаря министерства по цифровой трансформации Гатис Озолс, а министр Раймонд Чударс будет каждые две недели отчитываться перед правительством.

Политическая сила «Прогрессивные» требует прежде всего обеспечить надёжный онлайн-регистр избирателей. Глава фракции Андрис Шуваевс заявил, что политическая ответственность остаётся за Чударсом.

«Именно этот инструмент даёт возможность голосовать на любом участке без привязки к декларированному месту жительства», - подчеркнул Шуваевс.

RIX Technologies не согласна с условиями расторжения договора и не исключает суда с Государственным агентством цифрового развития. Директор компании Сандис Коломенскис заявил в программе «Nekā personīga», что обвинения в невыполнении задания некорректны, поскольку само рабочее задание, по его словам, не было подписано.

«Если вы не договорились о рабочем задании, трудно его просрочить», - сказал Коломенскис.

На фоне скандала уже идёт уголовное дело Европейской прокуратуры о возможном мошенничестве в IT-закупках на 1,5 миллиона евро. Полиция задержала 21 человека, включая чиновников. Следствие подозревает, что победители минимум шести закупок могли определяться заранее, а часть проектов затрагивала выборы и демократические процедуры.