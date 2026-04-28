Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 15:19

Кажется, что кот просто лежит и смотрит в стену. Но на самом деле он может видеть и чувствовать то, что человеку даже не доступно.

Учёные объяснили: кошки используют те же пять чувств, что и мы — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Но работают они совсем иначе.

Например, зрение. Коты не видят в полной темноте, но в сумерках ориентируются гораздо лучше человека. Их зрачки могут расширяться в сотни раз, улавливая даже слабый свет.

Правда, за это приходится платить: картинка для них менее чёткая и почти без ярких цветов. Зато движение они замечают мгновенно.

То, что человеку кажется «ничего не происходит», для кота — уже движение.
Слух — ещё одна «суперсила». Уши кошки могут поворачиваться почти на 180 градусов и улавливать звук быстрее, чем человек успевает моргнуть.

Но самый сильный инструмент — это запах. Он примерно в 10–15 раз чувствительнее человеческого. К тому же у кошек есть дополнительный орган, позволяющий «пробовать запахи» — именно поэтому они иногда странно приоткрывают рот.

И, конечно, усы.

Они работают как сенсоры: улавливают движение воздуха, помогают ориентироваться в темноте и буквально «ощупывать» пространство вокруг.

В итоге мир кошки — это не цвета и детали, а движение, запахи и вибрации.

И, возможно, именно поэтому иногда кажется, что она смотрит не на вас — а на что-то, чего вы просто не замечаете.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (1)

Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО)
Самоудовлетворялся прямо у школы: жители Иманты «сняли морду на видео» (ФОТО) (2)

Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…
Елизавета Кривцова об угрозе государству: ехал немецкий профессор на автобусе…

Деньги жильцов ушли не туда: полиция ведёт дело на 41 313 евро

Театр русской драмы должен денег. «Biļešu paradīze» отсудила у него упущенную прибыль

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Театр русской драмы имени Чехова необоснованно прекратил конкурс на изготовление и организацию продажи входных билетов на мероприятия, сообщает агентство LETA со ссылкой на Верховный суд. Теперь театр обязан компенсировать SIA Biļešu paradīze упущенную прибыль.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

В Бункской волости Южно-Курземского края с рухнувшей ветряной турбины украли главный генератор, электропровода и цветной металл, сообщает агентство LETA со ссылкой на владельца управляющей ветропарком компании SIA Jaunmiki Яниса Мейстерса.

Не смогли сформулировать задачу? Заказ на систему выборов срочно передали лесникам и связистам

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

В Лиепае 17 апреля произошёл очередной инцидент с участием водителя компании Liepājas autobusu parks — он намеревался поздно вечером высадить несовершеннолетнего пассажира из автобуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты.

Ветер утихает: прогноз погоды на среду

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, при этом ветер будет слабее, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

