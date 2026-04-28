Вы видите мир иначе, чем ваш кот: ученые раскрыли разницу

Учёные объяснили: кошки используют те же пять чувств, что и мы — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Но работают они совсем иначе.

Например, зрение. Коты не видят в полной темноте, но в сумерках ориентируются гораздо лучше человека. Их зрачки могут расширяться в сотни раз, улавливая даже слабый свет.

Правда, за это приходится платить: картинка для них менее чёткая и почти без ярких цветов. Зато движение они замечают мгновенно.

То, что человеку кажется «ничего не происходит», для кота — уже движение.

Слух — ещё одна «суперсила». Уши кошки могут поворачиваться почти на 180 градусов и улавливать звук быстрее, чем человек успевает моргнуть.

Но самый сильный инструмент — это запах. Он примерно в 10–15 раз чувствительнее человеческого. К тому же у кошек есть дополнительный орган, позволяющий «пробовать запахи» — именно поэтому они иногда странно приоткрывают рот.

И, конечно, усы.

Они работают как сенсоры: улавливают движение воздуха, помогают ориентироваться в темноте и буквально «ощупывать» пространство вокруг.

В итоге мир кошки — это не цвета и детали, а движение, запахи и вибрации.

И, возможно, именно поэтому иногда кажется, что она смотрит не на вас — а на что-то, чего вы просто не замечаете.