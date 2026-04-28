Суд поставил точку: Кузьмук сядет за поддержку армии России

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 16:18

Бывший депутат Рижской думы от «Согласия» Игорь Кузьмук получил окончательный приговор - два года тюрьмы за поддержку финансирования войны России против Украины, сообщает агентство LETA. Верховный суд отказался начинать кассационное производство, поэтому решение вступило в силу.

Верховный суд, не называя имени осуждённого, указал, что доводы кассационных жалоб уже были рассмотрены и отклонены апелляционной инстанцией. Суд также не согласился с утверждением, что обвинительный приговор был построен на документах международных организаций. Они использовались только для описания фактического и правового контекста.

Суд установил, что Кузьмук, перепубликовав сообщение с призывом поддержать государство-агрессора, обеспечил его распространение на более широкую аудиторию и способствовал достижению цели, заложенной в этом призыве. То, что автор сообщения не был привлечён к уголовной ответственности и не был лично знаком с Кузьмуком, на вывод суда не повлияло.

Верховный суд отдельно оценил аргументы о свободе слова и признал, что действия Кузьмука не являются защищаемым выражением мнения.

Сначала Рижский городской суд в Латгальском предместье полностью оправдал Кузьмука. Однако окружной суд отменил это решение, признал его виновным и назначил два года лишения свободы, а также один год пробационного надзора. Меру пресечения изменили на арест, и Кузьмука взяли под стражу прямо в зале суда.

Прокуратура ранее сообщала, что Кузьмук в своём Telegram-канале перепубликовал призыв финансировать и обеспечивать имуществом вооружённые силы России, действия которых направлены против территориальной неприкосновенности и политической независимости Украины.

Имя Кузьмука звучало и раньше. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проверял действия бывшего депутата и тренера Рижской школы гимнастики из-за публикаций, прославлявших Россию. Тогда директор школы провёл с ним беседу и предупредил, что действия, вредящие репутации школы, могут привести к прекращению трудовых отношений.

Кузьмук повторно участвовал в выборах в Рижскую думу в 2020 году, но в самоуправление не прошёл.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь
«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

