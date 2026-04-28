47 миллионов галактик: ученые создали карту Вселенной, которая меняет всё

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 17:22

Наука 0 комментариев

Учёные сделали то, что ещё недавно звучало как фантастика — собрали самую подробную трёхмерную карту Вселенной.

В неё вошли данные о более чем 47 миллионах галактик и квазаров. Это в несколько раз больше, чем все предыдущие космические обзоры вместе взятые.

На карте видно, как устроена Вселенная в огромных масштабах — целые «нити» из галактик, пустоты и структуры, которые формировались миллиарды лет.

Самое интригующее — не сама карта, а то, что она может показать.

Речь идёт о тёмной энергии — загадочной силе, которая, как считают учёные, составляет около 70% Вселенной и заставляет её расширяться всё быстрее.

Новые данные уже намекают: тёмная энергия может вести себя не так, как считалось раньше.
Проект занял пять лет и объединил сотни исследователей со всего мира. За это время удалось собрать в шесть раз больше данных, чем во всех предыдущих подобных исследованиях.

Работа шла не без проблем — в один момент наблюдения даже остановились из-за лесных пожаров, отключивших обсерваторию. Но проект всё равно завершили раньше срока.

Теперь учёные переходят к самому сложному этапу — расшифровке.

Первые полные результаты ожидаются в 2027 году. И они могут изменить представление о том, как устроена Вселенная и что ждёт её дальше.

Потому что карта уже есть.
Осталось понять, что именно она показывает.

Комментарии (0)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (3)

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей
Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь
Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь (1)

ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

