47 миллионов галактик: ученые создали карту Вселенной, которая меняет всё

В неё вошли данные о более чем 47 миллионах галактик и квазаров. Это в несколько раз больше, чем все предыдущие космические обзоры вместе взятые.

На карте видно, как устроена Вселенная в огромных масштабах — целые «нити» из галактик, пустоты и структуры, которые формировались миллиарды лет.

Самое интригующее — не сама карта, а то, что она может показать.

Речь идёт о тёмной энергии — загадочной силе, которая, как считают учёные, составляет около 70% Вселенной и заставляет её расширяться всё быстрее.

Новые данные уже намекают: тёмная энергия может вести себя не так, как считалось раньше.

Проект занял пять лет и объединил сотни исследователей со всего мира. За это время удалось собрать в шесть раз больше данных, чем во всех предыдущих подобных исследованиях.

Работа шла не без проблем — в один момент наблюдения даже остановились из-за лесных пожаров, отключивших обсерваторию. Но проект всё равно завершили раньше срока.

Теперь учёные переходят к самому сложному этапу — расшифровке.

Первые полные результаты ожидаются в 2027 году. И они могут изменить представление о том, как устроена Вселенная и что ждёт её дальше.

Потому что карта уже есть.

Осталось понять, что именно она показывает.