Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире (1)

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 18:15

Важно 1 комментариев

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Боня подключилась к программе «Полный контакт» во вторник, 28 апреля. Соловьёв признал, что перегнул с реакцией на её видео.

«Конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален», - сказал Соловьёв.

Своё раздражение он объяснил тем, что обращение Бони заметили в Кремле, а СМИ подхватили её слова о страхе россиян перед Путиным. По версии Соловьёва, это вызвало у него «бешенство», потому что президента РФ, как он утверждает, «в России народ любит, а не боится».

Само обращение Боня опубликовала 14 апреля в Instagram «от лица народа». Она заявила о поддержке Путина, но одновременно сказала, что он не знает многих проблем внутри страны.

«Между нами, простым народом, и вами - толстая стена, и хочется пробиться через эту стену», - говорила Боня.

После публикации видео активно обсуждали в интернете. На него отреагировали и в Кремле, заявив, что по поднятым темам «ведётся работа». Соловьёв в эфире резко раскритиковал Боню, после чего и был вынужден извиняться.

Но просьбу Бони извиниться перед Джорджей Мелони он отклонил. Соловьёв заявил, что его высказывания о ней - «вопрос политический», а не оскорбление женщины. Ранее он обвинял Мелони в фашизме и предательстве избирателей.

Скандал вышел за пределы российского эфира. Итальянские СМИ широко освещали заявления Соловьёва, а МИД Италии вызвал российского посла. Сама Мелони написала о «усердных пропагандистах режима», подчеркнув, что Италия «не зависит ни от кого» и не принимает приказов.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Всюду жизнь 1 комментариев

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Важно 1 комментариев

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Наука 1 комментариев

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Важно 1 комментариев

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

