Боня подключилась к программе «Полный контакт» во вторник, 28 апреля. Соловьёв признал, что перегнул с реакцией на её видео.

«Конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален», - сказал Соловьёв.

Своё раздражение он объяснил тем, что обращение Бони заметили в Кремле, а СМИ подхватили её слова о страхе россиян перед Путиным. По версии Соловьёва, это вызвало у него «бешенство», потому что президента РФ, как он утверждает, «в России народ любит, а не боится».

Само обращение Боня опубликовала 14 апреля в Instagram «от лица народа». Она заявила о поддержке Путина, но одновременно сказала, что он не знает многих проблем внутри страны.

«Между нами, простым народом, и вами - толстая стена, и хочется пробиться через эту стену», - говорила Боня.

После публикации видео активно обсуждали в интернете. На него отреагировали и в Кремле, заявив, что по поднятым темам «ведётся работа». Соловьёв в эфире резко раскритиковал Боню, после чего и был вынужден извиняться.

Но просьбу Бони извиниться перед Джорджей Мелони он отклонил. Соловьёв заявил, что его высказывания о ней - «вопрос политический», а не оскорбление женщины. Ранее он обвинял Мелони в фашизме и предательстве избирателей.

Скандал вышел за пределы российского эфира. Итальянские СМИ широко освещали заявления Соловьёва, а МИД Италии вызвал российского посла. Сама Мелони написала о «усердных пропагандистах режима», подчеркнув, что Италия «не зависит ни от кого» и не принимает приказов.