Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Ни климат, ни конкуренция с Homo sapiens сами по себе не объясняют, почему один вид выжил, а другой исчез. Новое исследование показало: решающим могло оказаться не оружие и не интеллект.

А связи между людьми.

Учёные создали модель Европы времён ледникового периода и проанализировали, как жили группы древних людей. Оказалось, что у Homo sapiens были более устойчивые и разветвлённые сети контактов.

Эти связи работали как «страховочная сеть» — помогали обмениваться ресурсами, информацией и даже временно переселяться в другие регионы.

Неандертальцы тоже взаимодействовали между собой. Но их связи были более локальными и менее устойчивыми. В условиях резких климатических изменений это могло стать критическим.

Когда среда менялась слишком быстро, изолированные группы оказывались уязвимыми.

При этом сами неандертальцы не были «слабыми» — они переживали суровые климатические периоды и адаптировались к условиям. Но сочетание факторов — нестабильная погода, давление со стороны других людей и ограниченные контакты — постепенно сыграло свою роль.

Интересно, что местами они исчезали быстрее, а где-то держались дольше — например, на западе Европы, где связи между группами были крепче.

И хотя речь идёт о событиях десятков тысяч лет назад, вывод звучит неожиданно современно.

Иногда выживает не тот, кто сильнее.

А тот, кто лучше связан с другими.