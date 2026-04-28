Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Апреля Завтра: Gundega, Tereze
Доступность

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 18:21

Наука 0 комментариев

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Ни климат, ни конкуренция с Homo sapiens сами по себе не объясняют, почему один вид выжил, а другой исчез. Новое исследование показало: решающим могло оказаться не оружие и не интеллект.

А связи между людьми.

Учёные создали модель Европы времён ледникового периода и проанализировали, как жили группы древних людей. Оказалось, что у Homo sapiens были более устойчивые и разветвлённые сети контактов.

Эти связи работали как «страховочная сеть» — помогали обмениваться ресурсами, информацией и даже временно переселяться в другие регионы.
Неандертальцы тоже взаимодействовали между собой. Но их связи были более локальными и менее устойчивыми. В условиях резких климатических изменений это могло стать критическим.

Когда среда менялась слишком быстро, изолированные группы оказывались уязвимыми.

При этом сами неандертальцы не были «слабыми» — они переживали суровые климатические периоды и адаптировались к условиям. Но сочетание факторов — нестабильная погода, давление со стороны других людей и ограниченные контакты — постепенно сыграло свою роль.

Интересно, что местами они исчезали быстрее, а где-то держались дольше — например, на западе Европы, где связи между группами были крепче.

И хотя речь идёт о событиях десятков тысяч лет назад, вывод звучит неожиданно современно.

Иногда выживает не тот, кто сильнее.
А тот, кто лучше связан с другими.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

