Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 18:45

Важно

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Пациент собрал и приготовил один из видов строчков, содержащих токсичное вещество гиромитрин. У него начались рвота, диарея, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, поражение печени и проблемы с почками. После нескольких дней в больнице его выписали. Медики предупреждают: если бы человек позже обратился за помощью, отравление могло закончиться смертью.

«В известной мере их можно сравнить с рыбой фугу. Если их очень правильно приготовить, они пригодны в пищу. Но если произошла ошибка или другой инцидент, этот гриб может быть опасен для здоровья и даже жизни», - пояснил врач-анестезиолог клиники токсикологии и сепсиса RAKUS Роберт Сташинскис.

Даже после многократного отваривания часть токсина может сохраняться. Кроме того, при варке строчков появляются вредные испарения, которыми тоже можно отравиться.

Сташинскис отмечает, что при отравлении строчками возможны головокружение, нарушения сознания, потеря сознания, а в тяжёлых случаях - поражение печени и почек. В мире описаны и смертельные случаи после употребления таких грибов.

Проблема ещё и в названиях. Член правления Латвийского общества микологов Эвита Вейнберга объясняет: люди часто говорят, что едят «муркели», но под этим словом скрывается целый комплекс видов. Самый опасный среди них - обыкновенный строчок. Ядовитым считается и крупный строчок.

Съедобными считаются конический сморчок и сморчковая шапочка, но и их людям с чувствительным желудком лучше слегка отваривать или бланшировать.

«Если гриб вызывает у меня сомнения, неуверенность и так далее, для меня это ядовитый гриб. Он не пригоден в пищу», - подчеркнул Сташинскис.

Медики призывают при первых симптомах отравления грибами сразу обращаться за помощью. В последние годы смертельных случаев после употребления грибов не было, но в Центре токсикологии и сепсиса ежегодно фиксируют в среднем около 10 тяжёлых отравлений.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме
«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме (1)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (3)

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей
Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

