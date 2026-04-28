Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

Пациент собрал и приготовил один из видов строчков, содержащих токсичное вещество гиромитрин. У него начались рвота, диарея, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, поражение печени и проблемы с почками. После нескольких дней в больнице его выписали. Медики предупреждают: если бы человек позже обратился за помощью, отравление могло закончиться смертью.

«В известной мере их можно сравнить с рыбой фугу. Если их очень правильно приготовить, они пригодны в пищу. Но если произошла ошибка или другой инцидент, этот гриб может быть опасен для здоровья и даже жизни», - пояснил врач-анестезиолог клиники токсикологии и сепсиса RAKUS Роберт Сташинскис.

Даже после многократного отваривания часть токсина может сохраняться. Кроме того, при варке строчков появляются вредные испарения, которыми тоже можно отравиться.

Сташинскис отмечает, что при отравлении строчками возможны головокружение, нарушения сознания, потеря сознания, а в тяжёлых случаях - поражение печени и почек. В мире описаны и смертельные случаи после употребления таких грибов.

Проблема ещё и в названиях. Член правления Латвийского общества микологов Эвита Вейнберга объясняет: люди часто говорят, что едят «муркели», но под этим словом скрывается целый комплекс видов. Самый опасный среди них - обыкновенный строчок. Ядовитым считается и крупный строчок.

Съедобными считаются конический сморчок и сморчковая шапочка, но и их людям с чувствительным желудком лучше слегка отваривать или бланшировать.

«Если гриб вызывает у меня сомнения, неуверенность и так далее, для меня это ядовитый гриб. Он не пригоден в пищу», - подчеркнул Сташинскис.

Медики призывают при первых симптомах отравления грибами сразу обращаться за помощью. В последние годы смертельных случаев после употребления грибов не было, но в Центре токсикологии и сепсиса ежегодно фиксируют в среднем около 10 тяжёлых отравлений.