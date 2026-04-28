Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

27 апреля около 18:14 в единый центр экстренной помощи поступил звонок от мужчины. Он спрашивал, как поступить с ребёнком в возрасте одного года и пяти месяцев. Во время разговора мужчина вёл себя неадекватно, не отвечал на вопросы, не мог назвать своё местонахождение и отказался сообщить личные данные.

Полиция проверила информацию и приехала в Ленджскую волость Резекненского края. В одной из квартир громко играла музыка. Только после долгого стука в двери и окна вышел мужчина. Он вёл себя агрессивно, загораживал вход и не пускал полицейских внутрь. Затем вышла женщина, которая тоже пыталась помешать полиции войти и проверить безопасность ребёнка.

В квартире полицейские обнаружили антисанитарные условия. У самой печи стояла кроватка, в которой лежал ребёнок 2024 года рождения. На место сразу вызвали медиков. Они осмотрели малыша и отвезли его в больницу, поскольку у ребёнка была повышенная температура.

Проверка на алкоголь показала, что мать ребёнка, женщина 1994 года рождения, находилась в состоянии опьянения 2,51 промилле. У отца, мужчины 1993 года рождения, зафиксировали 1,97 промилле.

В отношении обоих родителей начаты административные процессы за присмотр за ребёнком в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение закон предусматривает предупреждение или штраф до 210 евро.

Отдельный административный процесс начат против отца за неповиновение законным требованиям полицейских.

Полиция напоминает, что забота о жизни и безопасности ребёнка - одна из главных обязанностей родителей, и призывает соседей не оставаться равнодушными. При подозрении, что ребёнку может угрожать опасность, нужно сразу звонить по номеру 112.