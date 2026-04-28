Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 28. Апреля
Доступность

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

28 апреля, 2026 17:40

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

 

Чтобы удвоить экономику Латвии за десять лет, стране нужны инвестиции на 181,5 миллиарда евро. Это следует из информационного доклада Министерства экономики «Об экономическом развитии Латвии», который во вторник утвердило правительство, сообщает агентство LETA.

Доклад подан как документ для дискуссии. Его цель - предложить варианты ускорения экономики и выбрать решения, которые реально могут дать рост. В Министерстве экономики подчёркивают: несмотря на меняющуюся геополитическую ситуацию, цель остаётся прежней - к 2035 году удвоить экономику Латвии.

Пятая часть необходимых 181,5 миллиарда евро должна прийти через публичные инвестиции. Но одних госвливаний мало. По расчётам министерства, экономике нужен другой масштаб бизнеса, больше капитала и меньше бюрократии.

Анализ микроданных компаний показал жёсткую картину: примерно 2,7% предприятий создают две трети всего положительного прироста производительности. В балтийском рейтинге Top 50 Латвию представляют только семь компаний. Экспортёров с оборотом выше 50 миллионов евро в стране - 71.

Минэкономики делает ставку на рост средних компаний. Если 70 предприятий с оборотом от 20 до 50 миллионов евро перейдут в группу выше 50 миллионов, а ещё 70 займут их место в среднем сегменте, это может дать дополнительно 8,5 миллиарда евро оборота, или плюс 11%, а также 1,65 миллиарда евро добавленной стоимости, или плюс 9,3%.

Вторая ставка - резкое сокращение бюрократии. Цель заявлена амбициозно: сделать Латвию самым простым местом в ЕС для малого бизнеса. Для этого предлагают автоматический расчёт налогов для микропредприятий, единый квартальный отчёт, мораторий на новые административные обязанности без встречного упрощения и полную цифровизацию общения бизнеса с государством до 2028 года.

В докладе прямо говорится: удвоение экономики за десять лет требует в среднем около 7% номинального роста ВВП в год. С прежней моделью, где главными двигателями остаются внутреннее потребление и фонды ЕС, такой уровень недостижим.

Отдельно Министерство экономики предлагает развивать энергетику и оборонную промышленность. Среди направлений - модульная атомная энергетика, снижение цен на электроэнергию для производителей, наземная и морская ветроэнергетика, проект Elwind, водородная экосистема и не менее 500 миллионов евро инвестиций в оборонную отрасль.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей
Важно

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Важно

Важно

Всюду жизнь 19:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Читать
Важно 18:45

Важно 0 комментариев

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Читать

Наука 18:21

Наука 0 комментариев

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Читать

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Читать

Мир 18:10

Мир 0 комментариев

 

 

Читать

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Читать