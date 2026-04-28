Латвия снова отдаёт Украине бронетехнику, но армию не ослабит

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 16:36

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник поддержало подготовленное Министерством обороны распоряжение о передаче Украине дополнительных боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T).

В Министерстве обороны подчёркивают: поставка этой техники Украине не повлияет на потребности Национальных вооружённых сил и их оперативные возможности.

На закрытом заседании правительство также одобрило безвозмездную передачу Украине ещё одного вида движимого государственного имущества. Подробности министерство не раскрывает.

Осенью 2024 года Министерство обороны уже сообщало, что Латвия передаст Украине девять бронемашин CVR(T), ранее купленных у Великобритании.

Договор с Великобританией, подписанный в 2014 году, предусматривал покупку 123 единиц бронетехники CVR(T). Из них 116 были модернизированы, а семь оставлены без капитального ремонта - для обучения механиков. Первые машины латвийская армия получила осенью 2015 года.

В 2019 году Латвия подписала с Великобританией ещё один договор о покупке дополнительной техники.

В 2025 году военная помощь Латвии Украине достигла 0,3% внутреннего валового продукта. В 2026 году объём поддержки планируется на уровне 0,25% ВВП.

В этом году Латвия продолжит помогать Украине через закупки продукции латвийской военной индустрии, работу в коалиции дронов, обучение украинских военных, передачу экипировки Национальных вооружённых сил, взносы в международные инициативы и поддержку стремления Украины вступить в Европейский союз и НАТО.

Воровской рекорд скорости!? Генератор весом почти две тонны украли с упавшего ветряка в ту же ночь
«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме
Суд поставил точку: Кузьмук сядет за поддержку армии России
ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

