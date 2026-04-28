Латвия снова отдаёт Украине бронетехнику, но армию не ослабит

В Министерстве обороны подчёркивают: поставка этой техники Украине не повлияет на потребности Национальных вооружённых сил и их оперативные возможности.

На закрытом заседании правительство также одобрило безвозмездную передачу Украине ещё одного вида движимого государственного имущества. Подробности министерство не раскрывает.

Осенью 2024 года Министерство обороны уже сообщало, что Латвия передаст Украине девять бронемашин CVR(T), ранее купленных у Великобритании.

Договор с Великобританией, подписанный в 2014 году, предусматривал покупку 123 единиц бронетехники CVR(T). Из них 116 были модернизированы, а семь оставлены без капитального ремонта - для обучения механиков. Первые машины латвийская армия получила осенью 2015 года.

В 2019 году Латвия подписала с Великобританией ещё один договор о покупке дополнительной техники.

В 2025 году военная помощь Латвии Украине достигла 0,3% внутреннего валового продукта. В 2026 году объём поддержки планируется на уровне 0,25% ВВП.

В этом году Латвия продолжит помогать Украине через закупки продукции латвийской военной индустрии, работу в коалиции дронов, обучение украинских военных, передачу экипировки Национальных вооружённых сил, взносы в международные инициативы и поддержку стремления Украины вступить в Европейский союз и НАТО.