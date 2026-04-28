Porsche и Tesla попались на бешеной скорости под Ригой (видео)

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 17:36

На прошлой неделе Государственная полиция во время повседневного контроля дорожного движения зафиксировала несколько грубых нарушений скорости. Водители получили не только крупные штрафы, но и временный запрет на использование водительских прав.

Один из случаев произошёл 21 апреля в Марупском крае. Водитель Porsche ехал по автодороге A10 со скоростью 169 км/ч при разрешённых 110 км/ч. Полиция остановила машину и привлекла водителя к административной ответственности. Ему назначили штраф 480 евро и запретили пользоваться водительскими правами на шесть месяцев.

Ещё один опасный случай зафиксировали днём 25 апреля в том же крае, на автодороге A5. Водитель Tesla ехал 162 км/ч на участке, где разрешено только 90 км/ч. Его также остановили и привлекли к ответственности. Штраф оказался ещё жёстче - 720 евро, а запрет на использование водительских прав составил девять месяцев.

Полиция напоминает: превышение скорости остаётся одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Такие нарушения угрожают не только самим водителям, но и другим участникам движения.

 
Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей
Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Суд поставил точку: Кузьмук сядет за поддержку армии России
Суд поставил точку: Кузьмук сядет за поддержку армии России

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (3)

ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

