Porsche и Tesla попались на бешеной скорости под Ригой (видео)

Один из случаев произошёл 21 апреля в Марупском крае. Водитель Porsche ехал по автодороге A10 со скоростью 169 км/ч при разрешённых 110 км/ч. Полиция остановила машину и привлекла водителя к административной ответственности. Ему назначили штраф 480 евро и запретили пользоваться водительскими правами на шесть месяцев.

Ещё один опасный случай зафиксировали днём 25 апреля в том же крае, на автодороге A5. Водитель Tesla ехал 162 км/ч на участке, где разрешено только 90 км/ч. Его также остановили и привлекли к ответственности. Штраф оказался ещё жёстче - 720 евро, а запрет на использование водительских прав составил девять месяцев.

Полиция напоминает: превышение скорости остаётся одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Такие нарушения угрожают не только самим водителям, но и другим участникам движения.