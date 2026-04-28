Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

28 апреля, 2026 18:10

Мир 0 комментариев

 

Объединённые Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, сообщили WAM и Reuters. Это один из самых серьёзных ударов по нефтяному клубу за последние годы: страна была частью организации с 1967 года, когда её представлял эмират Абу-Даби, и сохранила членство после образования ОАЭ в 1971 году.

В Абу-Даби заявили, что решение принято после анализа производственной политики, нынешних и будущих мощностей страны. Власти подчёркивают: шаг основан на национальных интересах и желании эффективнее отвечать на потребности рынка.

«Это решение было принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также её текущих и будущих производственных мощностей», - говорится в сообщении WAM.

После выхода из организаций ОАЭ обещают действовать «ответственно» и постепенно выводить на рынок дополнительные объёмы продукции в зависимости от спроса и ситуации. Страна намерена продолжать инвестиции во всю энергетическую цепочку - нефть, газ, возобновляемые источники и низкоуглеродные модели.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил Reuters, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ даст стране больше гибкости. По его словам, Абу-Даби не консультировался напрямую с другими государствами, включая Саудовскую Аравию, перед принятием решения.

Для Саудовской Аравии это болезненный сигнал. ОАЭ были одним из немногих членов ОПЕК со значительными резервными мощностями, а именно через такие мощности картель влияет на рынок.

«Выход ОАЭ знаменует собой значительный сдвиг для ОПЕК», - заявил аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

Эксперты считают, что краткосрочный эффект может быть ограничен из-за перебоев с судоходством в Ормузском проливе. Но в долгую это ослабит способность ОПЕК сглаживать дисбалансы поставок и удерживать роль Саудовской Аравии как главного стабилизатора рынка. Через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти, а нынешний кризис уже ударил по энергетической логистике региона.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме
«Homo Sovieticus глубоко въелся», или русификация, «не дающая покоя латышам»: дерусификаторы в Сейме (1)

В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции
В Лиепае водитель снова не хотел везти ребенка: но в автобусе оказалась работница министерства юстиции (3)

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей
Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Всюду жизнь 0 комментариев

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

Первый весенний грибник попал в больницу. Сморчком ошибся и съел строчок

Важно 0 комментариев

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

В Латвии с первыми весенними грибами уже связан тяжёлый случай отравления. В Центр токсикологии и сепсиса больницы RAKUS попал грибник, который съел строчки - грибы, которые многие ошибочно называют «сморчками» и считают безопасными после правильного приготовления.

Почему исчезли неандертальцы? Ответ оказался шокирующим

Наука 0 комментариев

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Учёные долго искали причину исчезновения неандертальцев — и, похоже, нашли её там, где раньше почти не смотрели.

Блогерша Боня добилась извинений. Соловьёв сдал назад в прямом эфире

Важно 0 комментариев

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьёв в прямом эфире извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления после её обращения к Владимиру Путину, пишет DW. Перед премьером Италии Джорджей Мелони, которую он тоже атаковал, извиняться он отказался.

Ревел в грязи и у печи. Младенца с температурой спасли от пьяных родителей

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Государственная полиция начала три административных процесса после вызова в Резекненский край, где маленький ребёнок оказался в опасных условиях. Об этом сообщила полиция.

Есть план удвоить экономику Латвии за 10 лет. Осталось только найти 181 миллиард инвестиций

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

