Эмираты выходят из ОПЕК. Подешевеет ли нефть — не ясно

Объединённые Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, сообщили WAM и Reuters. Это один из самых серьёзных ударов по нефтяному клубу за последние годы: страна была частью организации с 1967 года, когда её представлял эмират Абу-Даби, и сохранила членство после образования ОАЭ в 1971 году.

В Абу-Даби заявили, что решение принято после анализа производственной политики, нынешних и будущих мощностей страны. Власти подчёркивают: шаг основан на национальных интересах и желании эффективнее отвечать на потребности рынка.

«Это решение было принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также её текущих и будущих производственных мощностей», - говорится в сообщении WAM.

После выхода из организаций ОАЭ обещают действовать «ответственно» и постепенно выводить на рынок дополнительные объёмы продукции в зависимости от спроса и ситуации. Страна намерена продолжать инвестиции во всю энергетическую цепочку - нефть, газ, возобновляемые источники и низкоуглеродные модели.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил Reuters, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ даст стране больше гибкости. По его словам, Абу-Даби не консультировался напрямую с другими государствами, включая Саудовскую Аравию, перед принятием решения.

Для Саудовской Аравии это болезненный сигнал. ОАЭ были одним из немногих членов ОПЕК со значительными резервными мощностями, а именно через такие мощности картель влияет на рынок.

«Выход ОАЭ знаменует собой значительный сдвиг для ОПЕК», - заявил аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

Эксперты считают, что краткосрочный эффект может быть ограничен из-за перебоев с судоходством в Ормузском проливе. Но в долгую это ослабит способность ОПЕК сглаживать дисбалансы поставок и удерживать роль Саудовской Аравии как главного стабилизатора рынка. Через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти, а нынешний кризис уже ударил по энергетической логистике региона.