ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 19:12

Искусственный интеллект всё чаще называют угрозой для профессий будущего. Но для переводчиков это уже не будущее - а рабочая реальность.

В Эстонии потребность в переводчиках заметно снизилась. Технологии изменили саму суть профессии: если раньше переводчик создавал текст, то теперь всё чаще проверяет и исправляет машинный перевод.

По словам лектора Таллиннского университета Трийн ван Дорслар, переводчиков на рынке стало слишком много. Часть специалистов уже думает о переобучении, часть теряет прежний объём заказов или уходит из штатной работы во фриланс.

«Эта тенденция сейчас очень очевидна», - говорит она.
По оценкам, переводом в Эстонии зарабатывают на жизнь несколько тысяч человек. Типичный переводчик, согласно исследованию Тартуского университета, - женщина 36-50 лет с высшим филологическим образованием и опытом более 20 лет.

ИИ не убрал работу полностью, но резко изменил правила. Теперь переводчику нужно ловить ошибки, опечатки, неверный контекст и делать текст логичным и красивым.

При этом оплата падает. Если в 2019 году за страницу в среднем платили около 12 евро, то сейчас на тендерах встречаются предложения ниже 8 евро.

Однако полностью профессия не исчезнет. В медицине, технологиях и праве цена ошибки слишком высока. Если инструкция к лекарству переведена неправильно, ответственность не получится переложить на машину.

В институтах ЕС переводчики тоже пока остаются нужны. В Европейской комиссии в прошлом году на эстонский язык перевели более 100 000 страниц текста, а над эстонскими переводами работают 55 человек.

Но общий сигнал уже прозвучал: ИИ не просто помогает переводчикам. Он меняет профессию так, что прежней она уже не будет.

«Мы ждём его ухода»: трагическая развязка истории с нападением в переходе
Бывший председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.

На прошлой неделе Государственная полиция во время повседневного контроля дорожного движения зафиксировала несколько грубых нарушений скорости. Водители получили не только крупные штрафы, но и временный запрет на использование водительских прав.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили на камерах в пешеходном туннеле в районе Авоту неподвижно лежащего человека. Просмотрев записи, правоохранители установили, что на него напал мужчина, нанеся удар в область лица. Тогда происшествие вызвало большой резонанс, но у истории, к сожалению, нет хорошего финала. 

Пост-предупреждение появился в группе Иманта в Фейсбуке.

После введения новых ограничений на рынке недвижимости у граждан России и Белоруссии возникло много вопросов — прежде всего о том, кто всё-таки может покупать жильё в Латвии и в каких случаях действуют исключения.

