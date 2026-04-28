ИИ уже забрал часть работы: переводчики в Эстонии бьют тревогу

В Эстонии потребность в переводчиках заметно снизилась. Технологии изменили саму суть профессии: если раньше переводчик создавал текст, то теперь всё чаще проверяет и исправляет машинный перевод.

По словам лектора Таллиннского университета Трийн ван Дорслар, переводчиков на рынке стало слишком много. Часть специалистов уже думает о переобучении, часть теряет прежний объём заказов или уходит из штатной работы во фриланс.

«Эта тенденция сейчас очень очевидна», - говорит она.

По оценкам, переводом в Эстонии зарабатывают на жизнь несколько тысяч человек. Типичный переводчик, согласно исследованию Тартуского университета, - женщина 36-50 лет с высшим филологическим образованием и опытом более 20 лет.

ИИ не убрал работу полностью, но резко изменил правила. Теперь переводчику нужно ловить ошибки, опечатки, неверный контекст и делать текст логичным и красивым.

При этом оплата падает. Если в 2019 году за страницу в среднем платили около 12 евро, то сейчас на тендерах встречаются предложения ниже 8 евро.

Однако полностью профессия не исчезнет. В медицине, технологиях и праве цена ошибки слишком высока. Если инструкция к лекарству переведена неправильно, ответственность не получится переложить на машину.

В институтах ЕС переводчики тоже пока остаются нужны. В Европейской комиссии в прошлом году на эстонский язык перевели более 100 000 страниц текста, а над эстонскими переводами работают 55 человек.

Но общий сигнал уже прозвучал: ИИ не просто помогает переводчикам. Он меняет профессию так, что прежней она уже не будет.