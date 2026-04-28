Опознали по одежде… Пропавшая без вести 17-летняя девушка найдена мертвой

INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 28. aprīlī pulksten 19.04— Valsts policija (@Valsts_policija) April 28, 2026
Valsts policija informē, ka bezvēsts prombūtnē bijusī, 2009. gadā dzimusī Sofija Sāra Kundecka ir atrasta bez dzīvības pazīmēm. https://t.co/b7GgcHV68K
По имеющейся неофициальной информации известно, что тело девушки было вынесено водой в районе Андрейоста в Риге. Также сообщается, что человек, обнаруживший останки, опознал её по одежде и обуви.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким.