«Мы ждём его ухода»: трагическая развязка истории с нападением в переходе

Прибыв на место, полицейские констатировали, что пострадавший не реагирует на обращения и прикосновения, а под его лицом видны следы крови. В связи с этим было принято решение немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия медиков.

Когда на место прибыла бригада Неотложной медицинской помощи, полицейские перекрыли движение пешеходов в туннеле, чтобы врачи могли беспрепятственно продолжить работу с пострадавшим.

Одновременно, с привлечением дополнительных экипажей, начались поиски нападавшего. Вскоре в ближайшем районе был замечен человек, соответствующий описанию, и он был оперативно задержан.

О дальнейшем развитии ситуации в своём аккаунте в Facebook рассказала дочь пострадавшего Виктория Таранда. По её словам, отец находится в больнице в критическом состоянии, и врачи не дают надежд на улучшение: «Сейчас он дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже никогда не сможет жить полноценной жизнью — он останется в таком состоянии до остановки сердца (…) Мы ждём его ухода».

При этом у девушки есть вопросы к Государственной полиции и суду: «Нападавший сейчас на свободе, а полиция не предпринимает никаких действий. С нами обращаются грубо, мешают даже ознакомиться с материалами дела, и мы даже не знаем имя следователя. Создаётся ощущение, что следователь сам заинтересован или действует в собственных интересах».

Комментаторы советуют молодой женщине обратиться за юридической помощью: «Пожалуйста, найдите квалифицированного юриста или адвоката, потому что, если всё так, как вы пишете, вам необходима помощь компетентного специалиста. Полицейские чувствуют себя уверенно, пока варятся в собственном соку, но как только используются все законные инструменты, ситуация меняется».