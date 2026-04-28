«Мы ждём его ухода»: трагическая развязка истории с нападением в переходе

Редакция PRESS 28 апреля, 2026 20:51

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили на камерах в пешеходном туннеле в районе Авоту неподвижно лежащего человека. Просмотрев записи, правоохранители установили, что на него напал мужчина, нанеся удар в область лица. Тогда происшествие вызвало большой резонанс, но у истории, к сожалению, нет хорошего финала. 

Прибыв на место, полицейские констатировали, что пострадавший не реагирует на обращения и прикосновения, а под его лицом видны следы крови. В связи с этим было принято решение немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия медиков.

Когда на место прибыла бригада Неотложной медицинской помощи, полицейские перекрыли движение пешеходов в туннеле, чтобы врачи могли беспрепятственно продолжить работу с пострадавшим.

Одновременно, с привлечением дополнительных экипажей, начались поиски нападавшего. Вскоре в ближайшем районе был замечен человек, соответствующий описанию, и он был оперативно задержан.

О дальнейшем развитии ситуации в своём аккаунте в Facebook рассказала дочь пострадавшего Виктория Таранда. По её словам, отец находится в больнице в критическом состоянии, и врачи не дают надежд на улучшение: «Сейчас он дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже никогда не сможет жить полноценной жизнью — он останется в таком состоянии до остановки сердца (…) Мы ждём его ухода».

При этом у девушки есть вопросы к Государственной полиции и суду: «Нападавший сейчас на свободе, а полиция не предпринимает никаких действий. С нами обращаются грубо, мешают даже ознакомиться с материалами дела, и мы даже не знаем имя следователя. Создаётся ощущение, что следователь сам заинтересован или действует в собственных интересах».

Комментаторы советуют молодой женщине обратиться за юридической помощью: «Пожалуйста, найдите квалифицированного юриста или адвоката, потому что, если всё так, как вы пишете, вам необходима помощь компетентного специалиста. Полицейские чувствуют себя уверенно, пока варятся в собственном соку, но как только используются все законные инструменты, ситуация меняется».

Бывший председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение) в прошлом году получил в виде пособия от Государственного агентства социального страхования 17 974 евро, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за прошлый год.

На прошлой неделе Государственная полиция во время повседневного контроля дорожного движения зафиксировала несколько грубых нарушений скорости. Водители получили не только крупные штрафы, но и временный запрет на использование водительских прав.

Пост-предупреждение появился в группе Иманта в Фейсбуке.

После введения новых ограничений на рынке недвижимости у граждан России и Белоруссии возникло много вопросов — прежде всего о том, кто всё-таки может покупать жильё в Латвии и в каких случаях действуют исключения.

